Los Angeles doet auto’s in ban, wil no car games in 2028

Los Angeles doet auto’s in de ban en wil in 2028 de ‘no-car games’ organiseren.

De Olympische Spelen komen dit weekend alweer tot een einde. Het is een succesvolle aangelegenheid geweest voor Nederland. Bizar hoeveel eremetaal wij eigenlijk halen als klein land. Het lijkt wel alsof we een soort übermenschen zijn. Sterker nog, we halen zelfs nog meer medailles dan de Duitsers binnen. Vooral onze vrouwen zijn steengoed. Maar de mannen hebben dit keer ook bijgedragen aan de vangst.

Over vier jaar staan de volgende spelen op de kalender. Deze worden dan gehouden in Los Angeles, dat al eerder de Spelen van 1984 verwelkomde. Nu is Los Angeles natuurlijk een beetje een gekke stad. Net als Londen is het een agglomeratie. Na New York is het de tweede grootste stad van Amerika qua inwoneraantal (‘greater Los Angeles = 18,4 miljoen mensen). Maar op een paar hoge flatgebouwen in het ‘centrum’ na, vind je hier geen iconische skyscrapers.

Dat betekent ook een heel andere manier van transport. Los Angeles is de stad van de auto. Iedereen heeft er een en autocultuur is er groot, ondanks de meer recente groene interventies. Geinig verhaal: tot 1961 had Los Angeles, net als San Francisco, een openbaar vervoersysteem met trolleys. Maar dit OV, werd slachtoffer van de General Motors Streetcar Conspiracy.

GM, Standard Oil, Firestone Tires, Phillips Petroleum en Mack Trucks kochten OV op…om het vervolgens te ontmantelen. Klinkt als alu-hoed materie. Maar het is gewoon waar. GM kreeg er uiteindelijk een dikke boete voor, van 5.000 Dollar. Prima investering dus. Want nu heeft heel LA een auto om in de legendarische files te staan. LA hééft een metrosysteem. Maar feitelijk is dit rudimentair te noemen.

In 2028 moet dat echter allemaal anders zijn. Want de Olympische Spelen, worden dus ‘autoloos’, aldus burgemeester Karen Bass ,:

We’re already working to create jobs by expanding our public transportation system in order for us to have a no car games. And that’s a feat in Los Angeles, because we’ve always been in love with our cars, but we’re already working to ensure that we can build a greener Los Angeles. Karen Bass, vist naar groene credits

Er zijn al wat projecten op touw gezet en de de belasting is verhoogd om geld binnen te halen. 100 miljard Dollar wil LA gaan uitgeven om het OV te verbeteren. En dan zouden bezoekers dus echt alleen maar de Spelen kunnen bezoeken als zij de auto thuislaten…We gaan het zien.