Fries wil 5K hebben voor BMW frikadel op Marktplaats

Een Fries met internet-faam wil 5K hebben voor de meest vreselijke BMW frikadel op Marktplaats.

Onze broeders, of misschien neven, van de Week, hebben een aardige rubriek, genaamd klokje rond. Daarin gaat -meestal- legende Joep op weg met een ervaren auto van een kijker en onderwerpt deze aan een kritische technische blik. Een zeer kritische technische blik. Als je geen onderhoud-pietlut bent en geen zin hebt in kritische noten op je vierwillige trots kan je beter maar niet verschijnen. Maar het is wel goed vermaak. Vooral als Joep termen bezigt als frikadel.

Zelden was een frikadel een intensere frikadel dan de BMW 750iL van Feike. Geen remlichten, geen vermogen, geen toeter, geen werkende automaat. Het ding trekt geen kroket van de tafel af. Een schijthuis op wielen, aldus Joep. ‘Sodemieter op met die zooi!’.

Je raadt het al, deze buitenkans staat nu op Marktplaats. En Feike probeert er net als bij de test nog wat van te maken. Hij noemt het ‘een Fries kunstwerk’. Geïnspireerd op de BMW Art cars. Maar dan is de kunst hier dat de auto aan de elementen is overgeleverd. Om de vergankelijkheid van het bestaan te symboliseren. Of zoiets. Juist ja.

Bijzonder genoeg is Feike wel zo eerlijk de auto aan te prijzen met ‘onderwerp van een documentaire van de naam die niet genoemd mag worden‘. Maar de kenschets ‘De auto rijdt, remt en schakelt heerlijk’ is dan wel weer crimineel. Net als de vraagprijs van bijna 5K. De enige waarde van de auto is wat je nog krijgt voor de weinige onderdelen die nog wel werken. Maar ja, wil jij Feike’s kunstzinnige bestaan sponsoren, dan staat dat je natuurlijk vrij. Zin an?

Dank voor de tip!