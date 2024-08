Mysterieuze Porsche duikt op in Los Angeles

Deze mysterieuze Porsche verschijnt op een granige foto. Niemand weet wat het is. Wel is er speculaas. You’re gonna hear about it, from JFK to LAX.

Granige foto’s, je ziet ze niet zo vaak meer dezer dagen. Vroeger werd er nog wel eens wat gefotografeerd met een wortel. Tegenwoordig hebben zelfs wortels een 12 megapixel camera. Toch duikt deze foto nu op op het internet. Hij is genomen op het grote vliegveld van Los Angeles, LAX.

GT1?

We zien iets wat lijkt op een Porsche. Sterker nog iets wat lijkt op een Porsche 911 GT1. Deze Le Mans racer uit medio jaren ’90 leek een beetje op de 993 en later de 996. Er was ook een Straßenversion, voor de straat. Hoewel je er amper mee uit de voeten kan in de gemiddelde woonwijk natuurlijk.

Ducktail en inkepingen

Maar deze auto heeft weliswaar iets weg van die prototypes, maar is ook moderner. Achterop geen wilde spoiler, maar een ducktail. Voor een gladde neus. In de flanke gapende gaten die vermoeden dat er een dikke motor achterin huist die extra lucht moet happen. De wielen zijn met name achter gigantisch. Maar wat is het nu?

Porsche weet van niets…officieel

Welnu, dat weten we dus niet. Onze vrinden van Jalopnik deden navraag bij Porsche. Maar zij houden de lippen op elkaar en ontkennen betrokkenheid. Stiekem zou het echter alsnog een one-off kunnen zijn. Of het is een creatie van een van de coachbuilders/restomodders. Singer en co hebben zich immers massaal gestort op het veredelen/verbeteren/(re)creëren van ‘oude’ Porsche’s. Het zou dus een baksel van een van hen kunnen zijn. Maar vermoedelijk dan geen Singer. Zij zitten immers in de buurt dus dan zou er geen reden zijn de auto met het vliegtuig te laten komen.

Onthulling waarschijnlijk binnenkort

Gelukkig hoeven we vermoedelijk niet lang te wachten op het antwoord. Volgend weekend staat het festijn op Pebble Beach namelijk weer op de kalender. Het ligt in de lijn der verwachting dat de auto daar naar op pad is. We wachten af…