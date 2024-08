Singer brengt ook de 911 schuinneus terug

Singer stapt over op de 911 turbo. Logischerwijs komt dus ook de schuinneus terug. Zie hier de Singer Slantnose.

Bij Singer zitten ze in een overgangsfase. Hun eerste retromod model, de Singer Classic, heeft zijn levenscyclus gehad. Tijd voor de tweede leg dus. Dat is de Singer Turbo, met, je raadt het al, een turbo. De vorige Singers hadden een atmosferische motor met uiteindelijk zo’n 450 pk. Maar de nieuwe geblazen variant heeft 510 pk. Volgens Singer is dat zo’n beetje het maximum wat je betrouwbaar uit een luchtgekoeld (jawel) blok te halen.

Van wat we tot op heden gezien hebben van de Singer Turbo is weer om te smullen. Het is allemaal heel gaaf. En ook helaas wel, heel duur. Maar goed, dat kan je Singer niet kwalijk nemen. Hun klanten pruimen het en kunnen het opbrengen. Dus ja, waarom minder vragen en een net iets minder gaaf product maken…Precies, dat doe je dan niet.

De Singer Turbo komt er in eerste instantie in vier varianten. Waar de Classic leek op een F model, lijkt de Turbo op de turbo-variant van het G-model. De 930 dus, voor echte kenners. Qua uiterlijk kan je ook kiezen voor de drie varianten die je (uiteindelijk) kon krijgen van het G-model, te weten de ‘gewone’ coupé, de Targa en de cabrio. Maar 25 extra speciale klanten, krijgen een schuinneus.

Daarmee bedoelen we niet een buste van Rocky Balboa na zijn gevecht met Ivan Drago, maar een auto die lijkt op de oude ‘Slantnose’ Porsche’s. In het Duits werden die ook wel Flachbau genoemd. In de vroege 80s bouwde Porsche er een aantal af fabriek via het Sonderwunsch-programma. Zelf heb ik er altijd een soort haat-liefde voor gehad. Het is speciaal en klapkoplampen zijn cool. Maar ja, de ronde pitten met die buizen die er naartoe lopen…Dat is wel puur 911.

Ze hebben er in ieder geval wel maar meteen een goed kleurtje aangegeven. Kopen dan kan helaas niet meer. Niet alleen omdat je daar net als wij en 99,9% van onze lezers de monnie niet voor hebt, maar ook omdat alle 25 stuks uitverkocht zijn. Jammer jammer…