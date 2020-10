Lotus Evija voor het eerst rijdend te zien [video] - Autoblog.nl

De 2.000 pk sterke Lotus Evija komt eindelijk tot leven. En wel dit weekend in beeld en geluid. Voor zover je van geluid kunt spreken.

Laten we eerlijk zijn. Sommige autofabrikanten kondigen plannen aan waar het altijd nog maar de vraag is of die plannen ook realiteit worden. Lotus is zo’n merk. Ze hebben de Elise, Exige, Evora en wat speciale modellen. Maar die elektrische toekomst waar ze al jaren over spreken voelt nog altijd heel ver weg.

Om te laten zien dat het automerk zeker wel stappen maakt komt Lotus in actie tijdens de Goodwood SpeedWeek. Onder andere tijdens de Supercar Run zal de volledig elektrische Lotus Evija met 2.000 pk voor het eerst rijdend te zien zijn. Niet langer een statisch concept of een gelikte computeranimatie, maar het echte werk. Dit laat zien dat Lotus wel degelijk verder is gekomen dan luchtfietserij.

Het automerk neemt drie pre-productie modellen mee naar Goodwood. Eentje is uitgevoerd in de kleur Solaris Yellow. De andere twee exemplaren zijn zwart en goud. In beide gevallen verwijzingen naar de rijke racehistorie van het merk.

De Evija is niet het enige wat Lotus meebrengt. Ook de historie van het merk staat centraal. Tijdens de Goodwood SpeedWeek komen onder andere de Lotus 25, 18, 49 en 79 in actie. Stuk voor stuk historische racewagens waar Lotus in het verleden successen heeft mee geboekt.