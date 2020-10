De duurste parkeerplek van Nederland (bijna 1 mln euro) - Autoblog.nl

Nooit meer op zoek naar een parkeerplek. Heb je daar bijna 1 miljoen euro voor over? Dit is de duurste parkeerplek van Nederland!

Parkeren in de hoofdstad is altijd een uitdaging. Op straat parkeren is peperduur en kost tijd om een plekje te vinden. Gebruik maken van een parkeergarage is ook peperduur, maar dan is een plek vinden wel een stuk makkelijker. Als we toch met geld aan het smijten zijn, dan kopen we wel een parkeerplekje voor het slordige bedrag van 995.000 euro.

Voor wie dit bedrag wat te gortig is kan ook een huurovereenkomst worden aangegaan. Voor 995 euro ex BTW scoor je een vaste plek in een garage in de Concertgebouwbuurt. Wie denkt voor dit bedrag een epische collectie te kunnen stallen heeft het mis. Je kunt er één deftige automobiel kwijt.

Volgens de adverteerder kun je de deuren van je bolide makkelijk opendoen. Het gaat hier om een ruimte van 22m2. Geen zorgen, de parkeerplek is groot genoeg om een PC-traktor als een G63 of een Range Rover te stallen. De garage heeft een eigen oprit en beschikt over een paaltje, voorzien van een slot voor een stukje beveiliging.

Voor Hollandse begrippen is bijna een miljoen euro voor een parkeerplek vrij bizar. En daarmee met afstand de duurste parkeerplek van Nederland. In Londen, Hong Kong, Monaco of Singapore lachen ze om dit soort bedragen.

Met dank aan Autoblog-lezer Ho-Pin Tung voor de tip!