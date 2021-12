Man crasht Exige 410 op lullige wijze

Hoe zuur. Net een Lotus Exige 410 gekocht en vol goede moed naar de eerste trackday, vervolgens crash je..

Het overkwam een Lotus-eigenaar aan de andere kant van de wereld. Australië om precies te zijn. Volgens Reddit-gebruiker mynutsaremusical (fantastische gebruikersnaam overigens) knalde de Exige 410 op de Ford Transit bij het verlaten van de pits. Omdat de Lotus zo laag is schoof de sportauto zo onder de bedrijfswagen door. De bestuurder probeerde nog te stoppen door vol op de rem te trappen, maar dat mocht niet baten.

Lotus Exige crash

De man zou de auto nog maar net gekocht hebben. Deze trackday was het eerste moment om de Lotus Exige 410 eens goed aan te vullen, de crash is dus erg zuur. Nog zuurder is de schade aan de auto. Bij een Lotus is het niet even een kwestie van bumpers vervangen en gaan. Met een serieuze crash kan de constructie van de auto dermate beschadigd zijn dat repareren geen optie meer is. Het is niet bekend of dat hier ook het geval is, maar een Ford Transit bovenop je Lotus is nooit een goed idee. Het verhaal gaat dat het gas bleef hangen van de auto.

Met een nieuwprijs van bijna een ton zonder belastingen is de Lotus Exige 410 een prijzig speeltje. Achterin de auto ligt een 3.5-liter Supercharged V6 met 415 pk en 420 Nm koppel op 1.050 kg. Als je goed kunt schakelen is een 0-100 tijd van 3,4 seconden mogelijk. De topsnelheid ligt op 290 km/u.