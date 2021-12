Drie keer afscheid bij Lotus

Het Lotus van nu is niet meer. Het merk haalde drie modellen op 22 december 2021 tegelijkertijd uit productie.

Lotus Elise

We hebben het natuurlijk over de Lotus Elise, Exige en Evora. Het doek van deze begeerlijke sportauto’s is nu echt gevallen. De Lotus Elise was al sinds 1996 in productie. De modelnaam was daarmee een stevige 25 jaar in productie. Van de Elise heeft Lotus in totaal 35.124 exemplaren geproduceerd. De allerlaatste Elise betreft een knalgele Sport 240 Final Edition.

Lotus Exige

De Lotus Exige – waarvan de productie in 2000 begon – vormde jarenlang het hardcore alternatief voor de Elise. En dat wierp zijn vruchten af. Lotus produceerde in totaal 10.497 exemplaren. De allerlaatste Exige is een Cup 430 Final Edition in Heritage Racing Green.

Lotus Evora

De Evora was het luxepaardje van de Britse sportautoproducent. De productie begon in 2009. De productieteller is blijven steken op 6.117 auto’s. Een Evora GT430 Sport in Dark Metallic Grey is de allerlaatste die de fabriekspoorten in Hethel zal verlaten.

Meer modellen

In de afgelopen 26 jaar heeft Lotus in totaal 51.738 exemplaren van deze drie modellen geproduceerd. Dit is uiteraard nog exclusief special editions en auto’s die Lotus in opdracht van andere merken produceerde. Denk maar aan de Opel Speedster en Vauxhall VX220. Tussen 2005 en 2005 zijn er 7.200 exemplaren van deze modellen gebouwd.

Ook de Tesla Roadster had Lotus-genen. In de periode 2007 tot 2012 verlieten er 2.515 auto’s de productiefaciliteit in Hethel. Special editions waren modellen als de 340R, Europa, 2-Eleven en 3-Eleven.

Vision80-strategie

Matt Windle, Managing Director, Lotus Cars, zegt: “Terwijl we afscheid nemen van de laatste paar auto’s, kijken we uit naar de Emira en Evija in de geheel nieuwe fabrieken in Hethel en de subassemblagefaciliteiten in Norwich. Deze nieuwe fabrieken zorgen voor meer efficiëntie en automatisering, hogere kwaliteit en flexibiliteit. Het is bovendien een nieuw hoofdstuk in onze Vision80-strategie.”

In 2022 introduceert Lotus nog een volledig elektrische SUV, de Type 132. De Lotus Emira is de allerlaatste Lotus met een verbrandingsmotor.