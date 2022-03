Loodzware Lotus SUV houdt toch nog één traditie in ere

Lotus gooit alle tradities overboord met hun nieuwe SUV, op ééntje na.

Sinds de Aston Martin Cygnet is er geen auto geweest die zo indruist tegen de waarden van een automerk als de nieuwe Lotus SUV. Als het motto ‘Simplify, than add lightness’ op één auto NIET van toepassing is, dan is het op een elektrische SUV.

Nu heeft Lotus een hele goede reden om een SUV te bouwen (namelijk geld), maar het voelt wel alsof het merk hun ziel verkoopt aan de duivel. We kunnen het precieze gewicht nog niet vertellen, maar heel lichtvoetig kan een forse SUV die ook nog eens een accupakket mee moet zeulen nooit zijn.

Er zijn nog meer tradities waarmee gebroken wordt. De auto zal bijvoorbeeld niet in het Britse Hethel geproduceerd worden, maar in het Chinese Wuhan. Het moet gezegd worden: de Lotus SUV is wel een leuker exportproduct dan Covid-19.

Enfin, de Lotus SUV is dus in geen enkel opzicht een traditionele Lotus. Toch houdt het merk nog één traditie in stand. Sinds de Elite, die in 1958 geïntroduceerd werd, beginnen namelijk alle modelnamen met een E. Daar blijft Lotus ook met deze SUV nog aan vasthouden.

Gelekte patentfoto’s van de nieuwe Lotus SUV

De auto heette intern Type 132, maar Lotus verklapt nu hoe de auto echt gaat heten: Eletre. Je zou denken dat deze naam ‘elektrisch’ betekent, maar nee. Volgens Lotus betekent dit ’tot leven komen’ in sommige Oost-Europese talen. Ook een beetje verwarrend: je schrijft Eletre, maar je spreekt het uit als Eletra.

Lotus zorgt voor hooggespannen verwachtingen, want ze spreken van de eerste elektrische hyper-SUV. We gaan het morgenavond allemaal meemaken. Dan gaat Lotus de wereld namelijk kennis laten maken met de Eletra. Pardon… de Eletre. Wouter zal jullie dan alles over deze auto vertellen.