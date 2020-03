Louwman dealers profiteren van jarenlange ervaring Auto.nl

De Toyota, Peugeot, Mercedes, Mitsubishi en Suzuki, Mazda en Lexus dealers van Louwman zetten nu Auto.nl in als online showroom.

De showrooms van alle dealer schappen die onder de Louwman Retail Group vallen zijn gewoon open. In de huidige crisis is het echter wel te verwachten dat er minder mensen naar de showrooms (willen) gaan. Daarom hebben de verschillende dealer schappen een partnerschap gesloten met het gevestigde online platform Auto.nl.

auto.nl is al meerdere jaren online actief. Zij mag als enige webshop in nieuwe en gebruikte auto’s het ThuiswinkelWaarborgKeurmerk voeren. De klant wordt via de bekende websites van de dealer naar de voorraad geleid die dus OOK via Auto.nl beschikbaar is.

Voordelen Auto.nl voor de consument

Zij zijn de expert in het ‘contactloos’ verkopen en afleveren van nieuwe en gebruikte auto’s. In deze periode is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar naast kostenloze bezorging en de befaamde 14 dagen omruilgarantie die auto.nl op deze auto’s OOK biedt, nemen zij de onderhandeling met de dealer voor hun rekening. Dit resulteert erin dat alle auto’s die je tegenkomt op de website van de dealers met 3% korting worden verkocht wanneer je deze via auto.nl aanschaft. Inruilen van je huidige auto kan natuurlijk ook via auto.nl.

Maar je kunt ook nog steeds naar de dealer

Natuurlijk is iedereen nog steeds welkom in de showrooms. De nieuwe en gebruikte auto’s op de website van de dealer kan je nog steeds DIRECT bij de dealer aanschaffen. Maar in deze tijden zoekt Louwman daarnaast naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Mogelijkheden die er niet alleen voor zorgen dat de dealers verder kunnen met hun werk, maar daarnaast ook nog eens tastbare voordelen bieden voor de consument.