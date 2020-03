Nieuwe F1-regels lijken jaar uitgesteld te worden

Er was wat tegenstand uit Italië.

Niemand weet of we dit jaar überhaupt nog naar Formule 1 kunnen kijken. De organisatie mikt voorlopig op een start later dit jaar. Daar is op dit moment nog geen zekerheid over. Het Formule 1-circus trekt van land naar land. En dat coronavirus is over twee maanden niet opeens mysterieus verdwenen.

Dit zou het laatste seizoen worden met de huidige regels binnen de Formule 1. Volgend jaar staan er grote veranderingen van de F1-regels op het menu. Onder andere moeten kleinere teams met minder budget beter kunnen concurreren met de grotere teams en dito budget. Nu lijkt het erop dat die nieuwe regels niet in 2021, maar in 2022 gaan gelden.

De F1, de FIA en de teams zijn met elkaar daar in gesprek over geweest. Afhankelijk was Ferrari niet fan van de maatregel. Inmiddels is ook het raceteam uit Italië overstag. Het hoge woord moet nog komen. Alles lijkt er echter op dat de nieuwe F1-regels een jaartje uitstel krijgen. Dit betekent dat de 2020 Formule 1-auto’s nog een seizoen kunnen rijden, mochten ze dit jaar nog in actie komen.

Van dag tot dag kijkt de Formule 1 naar de situatie en worden op basis van de laatste ontwikkelingen beslissingen genomen. Zo schuift het zomerreces naar voren. Eerder deze week kwam er een mogelijke kalender voor dit jaar naar voren. Officieel is er nog niets bekend over de nieuwe kalender van dit jaar. Het is nog te vroeg om nu al met keiharde datums te komen. (via Formula1)