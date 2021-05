Subaru en Toyota maken auto die wél in NL scoort - Autoblog.nl

Nu maar hopen dat die auto die Subaru en Toyota gaan maken meer achterwiel-aangedreven coupé’s op gaat leveren…

Het is logisch dat fabrikanten elkaar opzoeken om samen een auto te ontwikkelen. Met name als het gaat om een nicheproduct. Niet geheel ontoevallig zijn de Subaru BRZ en Toyota GT86 dus een geweldig voorbeeld. Want op deze wijze hebben beide merken een sportieve coupé in de aanbieding, zonder dat beide merken leeg zijn gelopen qua ontwikkelingskosten.

Het is dus heel erg handig voor achterwielaangedreven sportauto’s. Maar nu gaan Subaru en Toyota een stapje verder. Ze gaan namelijk samen een SUV ontwikkelen. Nu is dat type auto niet heel vernieuwend. Sterker nog, beide Japanse merken hebben crossovers en SUV’s in de prijslijsten staan. Was gibt’s?

Elektrische crossover Toyota en Subaru

Eigenlijk vrij simpel: het gaat om een volledig elektrische SUV met een logischerwijs compleet nieuw platform. Dit betekent normaliter enorm hoge ontwikkelingskosten. Het is dan ook vrij logisch om deze te delen, met een fabrikant die met dezelfde uitdaging zit. Subaru heeft vandaag een hee klein beetje het ‘doek’ gehaald van de nieuwe SUV en de naam bekendgemaakt.

Het gaat om de ‘Subaru Solterra’. Deze naam (Sol = zon, Terra = aarde) moet wellicht aangeven dat de elektrische Subaru SUV de aarde wel een toffe plek vindt. De Subaru Solterra wordt het zustermodel van de Toyota bZ4X. Volgens zijn makers staat de Solterra op het ‘e-Subaru Global Platform’.

Formaat Subaru Soltetta

Om een idee te krijgen van het formaat, het is een crossover-achtige die moet vallen in het C-segment. Ongeveer zo groot als de eerste twee generaties van de Forester, waarschijnlijk. Wel hoopt Subaru dat het model een stukje ruimer gaat worden. De wielen zullen meer naar de hoeken geplaatst worden, er hoeft immers geen boxermotor meer voor de vooras te hangen. Dat is te duidelijk te zien bij de Toyota bZ4X-concept:

Het grote voordeel voor Subaru is dat de elektrische crossovers telkens populairder worden. Dit zou weleens de eerste Subaru kunnen worden die een (veel) groter publiek kan gaan aanspreken. De benzinemodellen van het Japanse merk zijn over het algemeen ietsje dorstiger, waardoor de CO2-boete erg hoog is en de auto slechts een kleine doelgroep aanspreekt.

De auto wordt in 2022 op de markt verwacht, tegelijkertijd met de Toyota bZ4X.