Polestar 2 nu te koop voor bijna 60 mille

De Polestar 2 kon je al reserveren. Nu is de auto ook echt te koop.

De reserveringsperiode zit erop voor de Polestar 2. Nu is het moment aangebroken dat je de elektrische auto daadwerkelijk kunt kopen. Het reserveren van de EV kon sinds 2019. Mensen die de auto gereserveerd hadden zullen het model als eerste krijgen. De eerste leveringen moeten plaatsvinden medio juli van dit jaar.

Net als bij een automerk als Tesla, verloopt het aankoopproces bij Polestar online. Wel zo prettig in deze tijden van corona. Het is niet bekend of de levering van de elektrische fastback veel later is in vergelijking met de pre-orders als je er nu eentje koopt.

De prijs is al even bekend. Die begint bij 59.800 euro. De Fastback heeft twee elektrische motoren. Een op de vooras en een op de achteras. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 408 pk en 660 Nm koppel. Daarmee sprint de Polestar 2 in 4,7 seconden naar honderd kilometer per uur. Aan boord is een 78kWh accu. De actieradius komt uit op 470 kilometer.

Voor 6 mille extra kun je het Performance Pack aanvinken. Dan rust Polestar deze ‘2’ uit met onder andere 20-inch velgen, schokdempers van Öhlins en remmen van Brembo. Het is de eerste volledig elektrische auto van het merk. De Polestar 1 is namelijk een hybride.