Lucid Air Dream Edition – rijtest en video

Meer dan 1000 pk of meer dan 800 km range, de specs van de Lucid Air Dream Edition zijn interessant genoeg om een rijtest te waarborgen.

Een echte Tesla killer

We worden zo vaak bestookt met deze term dat we die niet echt meer serieus nemen. Echter, de naam Peter Rawlinson zou je wat kunnen zeggen. Het is de man die verantwoordelijk als Chief Engineer was voor de ontwikkeling van de Tesla Model S. Daarvoor werkte hij onder meer bij Jaguar en Lotus Cars en heeft zodoende meer dan 30 jaar ervaring in de autosector. Sinds 2013 werkt Peter Rawlinson bij Lucid, hij bekleedt nu zowel de rol van CEO als CTO.

In zekere zin zou je kunnen bedenken dat Peter na het kunstje met de Model S nu een nog betere EV wil bouwen. En dat klopt, dus dat is op zich heel erg interessant, vandaar dat we de Lucid Air lospeuterden voor een rijtest.

LEAP

Het recept voor een goede elektrische auto lijkt niet heel erg ingewikkeld: elektromotoren zijn zo in te kopen en het liefst koppel je ze aan een beetje grote batterij. Zodra je in de wereld van de software van batterij management systemen (BMS) komt wordt het al ingewikkelder, maar ook elders is er nog veel winst te halen.

Vandaar dat Lucid LEAP bedacht, het Lucid Electric Advanced Platform. Het platform zet in op maximale efficiency, minimaal gewicht en omvang. Zo levert iedere elektromotor tot 670 pk en weegt slechts 74 kg.

Accu, range en laden Lucid Air

Waar normale EV’s een accu hebben die op 400 volt opereert, doet Lucid dit (net als Porsche en KIA/Hyundai) anders. Dankzij een spanning van 900 volt moet de accu van de Air sneller kunnen laden en ontladen. En met ontladen worden de pk’s en Nm’s gegenereerd waar wij petrolheads zo van houden.

Eerst even terug naar het snelladen: volgens opgave van Lucid moet de Air Performance tot 300 kW kunnen snelladen aan een geschikte paal. In theorie komt er in 15 minuten 400 kilometer aan range bij. We hebben (helaas) niet uitgebreid kunnen testen, maar aan een 300 kW paal bij Fastned kwam de Lucid Air nog niet eens tot de helft van deze snelheid. Om tot een optimale performance te komen, moet de accu precies leeg genoeg zijn, de paal er zin in hebben en de accu op de juiste temperatuur zijn, maar toch viel het tegen om slechts 125 kW laadsnelheid te zien.

Thuisladen gaat via drie fases tot 22 kW en de Lucid Air Dream Edition kan via V2L ook nog 10kW leveren aan andere EV’s.

Dan de hamvraag: hoe ver kan je op één accu halen? Met de 118 kWh grote accu (2x een Model 3) haalt de Lucid Air Dream Edition Performance van de rijtest tot 799 km in de WLTP cyclus. Dat geeft al weinig reden tot laadstress en er is zelfs een Lucid Air die 883km haalt tijdens de verbruikscyclus.

De theoretische range is indrukwekkend en de praktijkrange is dat ook: meer dan 500 km tussen laadstops moet tot de mogelijkheden behoren. Als Lucid de snellaadsnelheden waar weet te maken bij verschillende palen, dan wordt het nog wel eens wat met de elektrische auto.

Prestaties Lucid Air

Voordat ik jullie gek ga maken met de specificaties van de monsterlijke Performance, eerst even aandacht voor de iets “normalere” Airs. Dat normalere tussen aanhalingstekens gaat, heeft ook een reden. De instapper bij Lucid wordt de Air Pure, maar die heeft al 480 pk en sprint in een dikke vier tellen naar de 100.

Daarna wordt het alleen maar gekker met de Air Touring met 620 pk, de Air Grand Touring met 800 pk en de 933 pk sterke Air Dream Edition Range.

De Tesla Model S Plaid leek het summum, maar (uiteraard) gaat de Lucid Air Dream Edition Performance er overheen. Het vermogen is 1.111 pk en het maximumkoppel 1.390 Nm. De topsnelheid probeerden we niet uit tijdens de test, Lucid geeft 270 km/u op. Gezien de sprintcapaciteiten geloven we direct dat de Lucid Air Dream Edition Performance dat moet halen. De sprint naar de 100 is ziekmakend snel: 2,7s. Op een niet helemaal schone weg haalde de Lucid Air de 0-100 in 3.07s. Enerzijds een grote afwijking, maar de Air Performance is echt snel. Met een paar tussensprints tover je je lunch zo weer terug, vooral voor je passagiers kan je maar beter iets rustiger rijden.

Meer een limousine dan een sportsedan

Gezien het vermogen en de prestaties had Lucid een Panamera- of M5-killer kunnen bouwen, maar ze zijn de andere kant op gegaan. Snel is de Air absoluut, maar het weggedrag is in alle standen wat braaf. De enige attractie is dat bij het ruiger bochtenwerk er zowel wielspin op het binnenste achterwiel als het binnenste voorwiel ontstaat. Het is een teken van hoeveel koppel de Air Performance richting het asfalt kan sturen.

De Lucid Air Dream Edition Performance die je met het gas kan sturen, zoals je dat wel kan bij sportievere BMW’s en ook bij de Model S Plaid. Juist met moderne elektronica kunnen autofabrikanten ook een modus creëren waarin de auto wat meer pointy is, zoals ook Max Verstappen zijn F1 auto het liefst heeft. Qua rijden lijkt de Air op een oudere RS6: snel, maar je wordt niet echt betrokken bij het sturen.

Zitten we in de tram?

Sommige elektrische auto’s hebben wat elektrische bijgeluiden, die opvallen omdat de rest van de auto zo stil is. Ook de Lucid Air Dream Edition Performance liet zich tijdens de rijtest van de wat lawaaiige kant zien. De elektromotoren produceerden een hoog fluittoon die niet heel storend, maar wel duidelijk aanwezig is.

Ernstiger is de klacht over de achterbank. Met de bank zelf is niet heel veel mis, maar voetenruimte is er niet. In plaats van de voetengarages die sommige EV’s hebben, loopt de accu van de Lucid Airs met het grootste accupakket helemaal door. Je voeten kunnen dus nergens heen, waardoor je alsnog beroerd zit achterin.

Wel weer briljant zijn de bagageruimtes, inderdaad het zijn er meerdere. De frunk aan de voorkant is de grootste van een EV en herbergt alleen al 280 liter. De achterklep die over de volledige breedte opent geeft toegang tot een bagageruimte van 458 liter.

Prijs en conclusie Lucid Air rijtest

De Lucid Air Dream Edition Performance kost een whopping €222.000. Daar koop je twee Taycans voor, of anderhalve BMW i7 en Tesla Model S Plaid. De Grand Touring komt er vanaf 165 mille, de overige versies hebben nog geen prijskaartje.

De Lucid Air is dus prijzig, erg prijzig. Als EV is die onverslaanbaar, hoewel ik nog wel een beter resultaat met snelladen zou willen zien. Qua limousine schiet de achterbank tekort en voor de liefhebber is het weggedrag wat saai. Voor diegenen die echt hard rechtuitrijden en/of lange afstanden met een EV willen rijden is de Lucid Air een interessante kandidaat. Maar nog steeds erg duur, dat dan weer wel.