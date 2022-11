Lucid Air Pure is de goedkope instapper

Maar hoe goedkoop is de Lucid Air Pure dan?

De tactiek van Lucid was vrij duidelijk. Eerst kwam de supersnelle en megaluxe ‘Dream Edition’ voor de early adopters. Het is nu tijd om wat aantallen te maken. Daarom heeft Lucid niet alleen een SUV voorgesteld vandaag, maar komen er ook goedkopere varianten van de Lucid Air. Daar konden we al wat over verklappen, nu weten gelukkig iets meer en hebben we de afbeeldingen voor je!

De naam daarvoor is de Lucid Air Pure. Dat lijkt een beetje op de naam van een generieke doch ietwat penetrante luchtverfrisser, maar het is mogelijk de meest interessante van alle Lucids. We beginnen even meteen met keiharde specificaties, want dit is de traagste Lucid en het model met de kleinste range. Echter, met 480 pk aan vermogen en 660 km aan actieradius heb je eigenlijk niets te klagen.

Geschatte prijs Lucid Air Pure

We hebben nog geen Nederlandse prijzen. Wel weten we dat de Dream Edition precies 222.000 euro kost. In de VS kost deze 170.500 dollar. De Lucid Air Pure kost in de VS 87.400 dollar. We schatten daarom op een prijs van zo’n 113.800 euro voor Nederland. Daarmee is de Lucid duurder de Tesla Model S en zit ‘ie net onder de de prijs van de Mercedes-Benz EQS en BMW i7. Dan heb je meteen ook de concurrenten behandeld.

De Lucid Air Pure sprint in zo’n 4 seconden naar de 100 km/u. Dat is voor de versie met achterwielaandrijving. Vierwielaandrijving is optioneel mogelijk. Naast de extra tractie heeft de All-Wheel Drive nog een voordeel: deze kan sneller laden. Die versie met vierwielaandrijving kost 96.600 dollar (dus zo’n 125.000 euro in Nederland).

Wil je een stap hoger, dan kan dat. Dan kom je uit op de Lucid Air Touring. Deze heeft altijd vierwielaandrijving en maar liefst 620 pk. Daarmee kun je in zo’n 3,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. De actieradius is 684 km. De Air Touring kost 107.400 dollar, dus dat zal dan zo’n 140 mille worden in Nederland. Samenstellen kan in de configurator.

