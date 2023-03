Hou je vast: de enorme Smart #3 is in aantocht

De Smart #3 is nu officieel aangekondigd. Wen maar vast aan het idee van een enorme Smart.

Een BMW met voorwielaandrijving, een AMG met een viercilinder of een loodzware Lotus: alles kan tegenwoordig. Daarom hoeven we ook niet raar op te kijken dat Smart met grote en zware auto’s aan komt zetten. De Smart #1 was al een flinke jongen, maar dat is nog maar het begin.

De volgende Smart is in aantocht. In tegenstelling tot wat je misschien denkt gaat die niet Smart #2 heten, maar Smart #3. Het lijkt er dus op dat Smart niet op volgorde van lancering nummert (zoals Geely-zusje Polestar), maar dat het getal gewoon met het formaat correspondeert.

Dit betekent dat de Smart #3 nóg groter wordt dan de Smart #1. Niet dat de #1 zo’n slagschip is, maar een lengte van 4,27 meter is voor Smart-begrippen toch fors. En dat geldt zeker voor het gewicht van 1.100 kg.

Het uiterlijk van de Smart #3 kent weinig geheimen, want de auto was in november al in volle glorie gelekt. Toen konden we zien dat het een elektrische cross-over wordt met een aflopende daklijn. Dankzij de gelekte informatie weten ook al dat dit model 4,540 meter lang wordt en 1.900 (!) kg gaat wegen.

Als de daklijn, raampartij en achterkant aan Mercedes doen denken: dat is geen toeval. De Smart #3 is namelijk ontworpen door het designteam van Mercedes, dat nog steeds mede-eigenaar is van Smart (samen met Geely dus).

Uiteraard doet Smart alsof we nog van niks weten. Ze delen nu de eerste officiële plaatjes, in de vorm van schetsen. Die laten zien wat we al wisten. En we krijgen een voorproefje van de stoelen, mocht iemand daar heel benieuwd naar zijn.

We hebben nu wel definitieve bevestiging dat de Smart #3 ook voor Europa bedoeld is. De gelekte auto was voor China, maar Smart is inmiddels ook druk bezig met de Europese typegoedkeuring.

De onthulling is niet ver meer weg: 18 april zal Smart in Shanghai het doek trekken van de nieuwe #3. Er zullen weinig verrassingen onder het doek vandaan komen, maar dan krijgen we als het goed is wel de specs te horen. En we moeten het interieur natuurlijk nog te zien krijgen.