Officieel: Fisker Ocean is elektrische SUV met de grootste range

De WLTP-cijfers zijn bekend en die liegen niet. Althans, niet over wie het verste komt.

Start-ups die boude claims maken zien we genoeg voorbij komen. Die moeten we altijd behandelen volgens het motto ‘eerst zien dat geloven’. Fisker had bijvoorbeeld wel een schatting gemaakt van de range van de Ocean, maar de officiële WLTP-cijfers waren nog niet bekend. Inmiddels zijn deze cijfers wél bekend.

Wat blijkt? Fisker is bescheiden geweest met hun schattingen. Het mag gezegd worden: dat siert ze. Ze hadden een WLTP-actieradius van 630 km belooft, maar de officiële cijfers vallen een stuk hoger uit. Volgens de WLTP-metingen heeft de Ocean namelijk een range van maar liefst 707 km.

Met deze cijfers heeft de Fisker Ocean in één klap de grootste actieradius van alle elektrische cross-overs. De Ocean steekt daarmee de BMW iX en Mercedes EQS SUV de loef af, die een actieradius van respectievelijk 630 en 633 km hebben. Tesla doet eigenlijk niet eens mee in dit verhaal, want de Model X Long Range heeft ‘maar’ 576 km range.

Wat voor accu Fisker gebruikt om tot deze range te komen wordt gek genoeg nergens vermeld. Die info moeten we jullie dus schuldig blijven. We kunnen wel vermelden dat de Ocean een vermogen van 550 pk heeft, mits je voor de AWD met twee elektromotoren kiest. Dat is ook de versie met de grootste range.

Daarnaast (of beter gezegd: daaronder) is er een instapversie met één elektromotor op de vooras en een kleinere accu. Van deze versie zijn nog geen WLTP-cijfers, maar Fisker rekent op 440 km. Wat wellicht nog hoger uit kan vallen, als ze hier ook conservatief zijn geweest met hun inschatting.

Hoewel Fisker een Amerikaans merk is, rolt de Ocean in Europa van de band. Dit gebeurt op een bekend adres: het Oostenrijkse Magna Steyr is verantwoordelijk voor de productie. De Ocean moet nog Europese typegoedkeuring krijgen, maar Fisker verwacht dat dit eind april gefixt is.

De Fisker Ocean wordt waarschijnlijk later dit jaar in ons land leverbaar. Nederlandse prijzen hebben we nog niet, maar we hebben wel de Duitse prijzen. De instapversie kost bij onze oosterburen €43.547. Voor de topversie betaal je €74.417. In dat geval heb dus de grootse range van alle elektrische SUV’s.