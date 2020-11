Lumma CLR G770 is klaar voor een grijs kenteken - Autoblog.nl

De achterruiten zijn al donker gemaakt, dus hup die achterstoelen eruit en je hebt een Lumma CLR G770 als bedrijfswagen.

De Mercedes G-klasse is een iconische wagen, maar ook eentje die duur is en duur blijft in de aanschaf. Zakelijk rijden op grijs kenteken kan uitkomst bieden. Lumma helpt je alvast een handje met deze CLR G770. Het was vanuit Lumma niet het idee om deze auto als bedrijfswagen te presenteren, maar dat kan natuurlijk prima. Zet die dikke V8 maar eens écht aan het werk.

De Duitsers hebben er weer een lekker uitgesproken project van gemaakt. Deze G-klasse staat op 24-inch velgen, heeft een nieuw uitlaatsysteem en een behoorlijk opvallende bodykit. Met name de motorkap is bijzonder te noemen.

Aan het vermogen van de Mercedes-AMG G63 heeft Lumma niet gezeten. Prima, want met 585 pk kom je echt wel vooruit. En de 4.0-liter biturbo V8 van AMG is eenvoudig te kietelen, waardoor je bij een Renntech zo naar de 700 pk of meer kan gaan.

Prijzen voor de bodykit beginnen bij 12.700 euro. De transformatie van een gewone G-klasse naar een Lumma CLR G770 R zal plaatsvinden bij de tuner zelf of één van de wereldwijde partners van het merk. En dan willen ze vast wel die achterstoelen eruit slopen voor de bedrijfswagen inrichting.