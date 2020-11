Durf jij een 100 jaar oude auto te kopen? - Autoblog.nl

Een historisch belangrijke auto, zo te koop op Marktplaats. Durf jij het aan, een 100 jaar oude auto?

We zetten de klok even terug naar zo ongeveer 1885. Men is druk bezig met experimenteren qua vervoer, maar hoofdzakelijk wordt er nog met paard (en wagen) gereden. Dat verandert wanneer Carl Benz het aandurft om voor het eerst patent aan te vragen op de automobiel. Niet de eerste auto, maar wel de eerste gepatenteerde auto. Het bestaan van Autoblog is te danken aan deze gebeurtenis.

T-Ford

Wie ook een belangrijke speler is geweest in het ‘uitvinden’ van de auto is Henry Ford. Zijn T-Ford was de eerste in massa geproduceerde auto. Je weet het nog wel: hij was beschikbaar in elke kleur, zo lang het maar zwart was. Een auto als massaproduct werd door het werk van Ford belangrijk en de autowereld zoals we hem nu kennen is op vele manieren terug te koppelen aan de Ford Model T, beter bekend als de T-Ford.

Eeuw

Dat alles vond ongeveer 100 jaar geleden plaats. Dat geeft ons in het heden een grappige invalshoek op wat wij zien als occasion. Want zwengel je nu Marktplaats aan, dan kun je in principe een 100 jaar oude auto kopen. Wij vinden een Ford Model T uit 1920.

Hout

Een fraai exemplaar, het mag gezegd worden. Wat opvalt is veel hout. Naast Morgans niet meer het meest populaire materiaal voor auto’s. Niet alleen de houten wielen, maar houten dak en natuurlijk een volledig houten laadruimte. Het is trouwens een bestelversie, met maar twee zitplaatsen.

Qua specificaties is het niet geweldig, maar je moet het in een tijdsbeeld plaatsen. Een 2.9 liter motor is helemaal niet verkeerd, dat heeft een Giulia Quadrifoglio ook. 20 pk is echter weinig, ook al weegt het niet zoveel. Schakelen gaat met de hand. De kilometerstand van 160.933 is geen schande voor een 100 jaar oude auto. 1.609 km per jaar, zo moet je het maar zien.

De prijs van al dat moois? 34.950 euro. Een auto als deze is moeilijk in te schatten qua waarde. Er waren er genoeg van, maar momenteel begint een T-Ford museumwaar te worden. Het principe blijft simpel: je kunt een 100 jaar oude auto kopen. Wil je dat, dat kan op de advertentie van de T-Ford uit 1920.