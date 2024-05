Lynk & Co 01 eruit Audi A4 Avant erin

Tijd om de familieauto te wisselen!

Mensen die trouw de podcast volgen weten het al. De Lynk & Co 01 van de familie Ras is exit en er is een nieuwe auto voor terug gekomen in de Autoblog Garage. Hoewel, ‘nieuw’ is niet echt het juiste woord. Want ik heb me weer in een nieuw avontuur gestort: Occasion Private Lease. Nee, niet gelijk gaan zuchten allemaal, of wel natuurlijk, dat mag ook.

Eindelijk de Lynk & Co 01 zat?

Na de melding dat het abonnementsbedrag van de Lynk & Co 01 naar € 650 per maand zou gaan begin 2024 heb ik dat abonnement opgezegd. Niet omdat ik niet blij was met de auto. Maar gewoon omdat ik het wel weer mooi vond. En gevoelsmatig vond ik € 650 (een stijging van € 100) elke maand uitgeven voor deze auto niet zo leuk. En dat is een puur persoonlijke keuze natuurlijk. Sterker nog, dat is het mooie aan Autoblog Garage, het zijn onze keuzes waar jij het als lezer hardgrondig mee oneens mag zijn, je aan kan ergeren of wat dan ook. Wij maken deze fouten zodat jij het niet meer hoeft te doen…

de Lynk & Co 01 naast de Autoblog Garage M2 en Z4

Het feit blijft dat de abonnementsprijs van de Lynk & Co 01 zeer aantrekkelijk was en eigenlijk nog steeds wel is. Daar doet mijn afscheid van dit abonnement niets aan af. Hoe de financiële afrekening gaat verlopen is nog onduidelijk. Want na inname van de auto (keurig opgehaald thuis op de afgesproken tijd), bleef het stil. En we zijn nu ruim een maand later. Ik weet dat ik niet teveel KM’s heb gemaakt, maar is de veelbesproken backoffice van Lynk het daar ook mee eens? Het schijnt dat mensen tot een jaar later nog wel eens facturen kunnen ontvangen. We gaan het zien.

Ik heb immers een aantal malen de auto verhuurd en tijdens die momenten zijn er duizenden km’s mee gereden. Of Lynk die netjes verdisconteert met mijn eigen km’s, ik heb enige hoop, maar niet veel..

Lange zoektocht?

Heel eerlijk, ik heb mezelf wat druk opgelegd met het inleveren van de Lynk. Ik kon de Lynk inleveren net voor de meivakantie. Het gaf me 4-6 weken tijd om een vervangende auto te vinden. Helemaal zonder vervoer zouden we toch niet zitten. Er staat immers nog een Up! en een Fiat Panda (in een garage). Maar het vooruitzicht om uitsluitend daar deze zomer op aangewezen te zijn was niet heel aanlokkelijk.

Er moest dus echt een nieuwe gezinsbak komen. Even dacht ik aan elektrisch, maar de gedachte dat deze Lynk 3 keer naar de Alpen is geweest in de 8 maanden dat ik hem had deed me besluiten dat dit waarschijnlijk niet handig was. Hybride of benzine moest het dus weer worden.

En wat dan te doen? € 20.000 stukslaan op een BMW 3 of een Mercedes C of toch een BMW 1. Het is allemaal voorbij gekomen. Een vergelijkbare abonnementsvorm zoals de Lynk was eigenlijk geen echte optie, want het aanbod is eigenlijk best dunnetjes. Het grappige is dat ik bij leaseplan het Flex Free aanbod wel interessant vond. Voor 6 maanden vastzitten en daarna elke maand op kunnen zeggen. Om de een of andere reden keken de e-Golfs voor minder dan € 400 mij daar heel lief aan. Maar een Ioniq 5 voor € 500 glipte uiteindelijk net door de vingers, evenals een Kia EV6 voor hetzelfde maandbedrag.

Zo bleek maar weer, bij private lease van occasions is er net als op Marktplaats maar 1 auto beschikbaar en weg is weg. De andere partij die online duidelijk minder vroeg voor ‘occasion private lease’ dan ‘nieuw private lease’ was ALD en ik kwam er al snel achter dat je daar rond 9.00 uur moest F5’en op nieuw aanbod en zo kwam ik tot de Audi A4!

Welke Audi A4 is het geworden?

Het is een Audi A4 S-Line Edition Avant geworden. Dat is een 2.0 tsi benzine automaat met 190pk.

Om echt te kunnen klagen over mijn beslissing moet je natuurlijk ook weten wat het kost. Ik heb met contractueel voor 36 maanden vastgelegd, mag 10.000km per jaar rijden en voor dat privilege wil ALD elke maand € 519 van mij ontvangen. Of je dat veel of weinig vindt, dat lees ik wel in de comments. De auto is van 1/2019 en de nieuwprijs was ooit € 56.167. Als ik even snel kijk dan zie ik op een grote occasion website dat een vergelijkbare auto met minder dan 100.000 km op de klok begint bij circa € 26.000. Dat als input voor de thuisrekenaars. Ik vond het een aantrekkelijke prijs voor het gebodene, dus vandaar dat ik klikte.

We hebben het hier over een occasion, dus ik heb niet achter de configurator gezeten om zaken aan te vinken. Gelegenheid maakt de dief is een gevleugelde uitspraak. Ik heb in de week voorafgaand aan de keuze voor deze Audi A4 een paar keer eerder met de vinger boven de ‘Ik bestel’ knop gehangen. 1 Keer voor een BMW 3 serie voor een ruime € 100 meer per maand en 1 keer voor een Audi A3 voor vergelijkbaar geld.

Maar ik kwam uit bij deze auto. En zo kwam ik er letterlijk bij de aflevering achter wat ik nu eigenlijk ging rijden de komende 36 maanden. Dat het een S Line Edition Avant 190 pk met registratiedatum 1/2019 is dat wist ik.

Dat er gelukkig een elektrische achterklep op zit , maar helaas geen Apple Carplay en ook geen elektrische voorstoelen. Daar kwam ik bij aflevering achter.

Maar dat is toch een oude auto?

Het is inderdaad geen nieuwe auto. Dat zie je aan de kilometerstand van een ruime 93.000 km. Maar ook aan de velgschade op de linkervelg voor en het deel rondom de middenconsole waar veel krassen op zitten. Beide schades werden overigens vooraf gemeld door ALD.

Toen ik de auto in levende lijve zag was ik voornemens om de interieurlijsten dan maar direct te gaan wisselen. Maar na een korte internetzoektocht bleek een artikel schrijven toch weer even belangrijker en schoof ik dat voornemen weer terzijde.

Er staan 3 dingen op het verlanglijstje: Er moet Apple Carplay in, er moet een trekhaak onder en ik wil die frisse interieurlijsten. Daar ga ik me de komende maanden maar mee bezig houden. De eerste kilometers worden inmiddels gemaakt. Ik denk dat de volgende Autoblog Garage update de titel heeft: Michael zag de prijs en ziet af van de updates.

We gaan het zien. Maar belangrijker, is het een upgrade of een downgrade wat jullie betreft?

