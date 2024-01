Winterbanden voor je Lynk & Co? je bent te laat!

In de voorjaarsvakantie met je Lynk&Co 01 naar de sneeuw? We hopen dat je de winterbanden al hebt geregeld, anders ben je waarschijnlijk te laat.

Dit is jullie maandelijkse reminder dat we een Lynk & Co rijden. Al was het alleen maar om te zeggen dat dit best goed bevalt. En omdat @wouter dat nog steeds niet gelooft. Maar dat terzijde.

Maar de aanleiding voor dit artikel is wel degelijk een tikkie negatief. Als je de verschillende online fora mag geloven is een Lynk&Co 01 rijder die nog geen contact heeft gehad met de after sales organisatie een blije rijder. En zij die al wel het callcenter aan de lijn hebben gehad denken er regelmatig ‘anders’ over.

Nadat Lynk&Co eerder in juli 2023 de abonnementsprijzen omhoog gooide en vervolgens private lease introduceerde en daarna zakelijke lease, werd ook de prijs voor winterbanden bekend gemaakt. Voor € 450 per winterseizoen monteren de Lynk&Co mensen een setje winterbanden onder ‘jouw’ 01. Ja, dat mag je dus elk jaar betalen..

Winterbanden vanaf 9 januari, of toch niet

Op dit moment krijg je op de website van Lynk nog de volgende melding als je winterbanden wilt bestellen:

Even een winterslaapje: Onze winterbandenservice is weer beschikbaar vanaf 9 januari 2024! Lynkco.com heeft geen kalender

Kijk, je bent natuurlijk al wel laat wanneer je NU pas aan winterbanden denkt voor de voorjaarsvakantie. Maar deze melding staat er al even. Sinds begin december is het zenuwachtig duimen draaien voor Lynk&Co rijders die op deze service aangewezen zijn.

Inmiddels zitten de winterbanden wel onder onze Autoblog Garage 01. Maar dat ging niet zonder slag of stoot en als je ze nu nog niet hebt besteld, dan sta je wellicht in de voorjaarsvakantie met lege handen.

Want als je een 01 hebt via de abonnementsvorm dan heb je in wezen een huurauto. Daar mag je zelf geen winterbanden onder leggen. VERBODEN! Dus wij bestelden de banden netjes via lynkco.com. En toen begon het lange wachten. Na het betalen van € 450 op 4 november en talloze telefoontjes en zelfs bezoeken aan Volvo dealerschappen die de wissels uitvoeren kon ik dan uiteindelijk op 22 december in Vlaardingen terecht voor wintersloffen.

Bij het inplannen werd mij door het callcenter al gemeld: “iedereen die voor 22 november heeft besteld, DIE GAAN WE NOG HELPEN…”. Dat is geen boodschap die je wilt horen. Wij waren dus gelukkig op tijd, maar sinds begin december is het ronduit onduidelijk voor rijders of ze nog op tijd hun winterbandenwissel ingepland krijgen. En nieuwe orders worden niet aangenomen door Lynk&Co.

We schrijven 9 januari. En op 10 februari hebben de eerste Brabanders die carnaval willen ontvluchten al wintersportvakantie. Dat wordt nagels bijten.

Lynk & Co, in de abonnementsvorm. Ontzorgd worden met toch nog enige zorgen…