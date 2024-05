BMW Skytop: eindelijk weer een mooie BMW

BMW trekt nu officieel het doek van de Concept Skytop, op Villa d’Este.

Zoals ieder jaar had BMW ook voor deze editie van Villa d’Este weer een verrassing in petto. Dat is altijd interessant, want BMW heeft door de jaren heen een aantal hele toffe concept cars gepresenteerd op dit prestigieuze evenement. BMW zit momenteel niet in haar hoogtijdagen qua design, maar toch hebben ze een concept car ontworpen die zowaar mooi is.

Hij was al gelekt eerder deze week, maar nu kunnen we de auto in al zijn glorie bekijken. Het betreft een tweezits roadster, met een heerlijk clean design. De auto is dus niet ontworpen volgens de huidige designtaal, maar ook niet volgens de Neue Klasse-designtaal, die weer zo clean is dat het nietszeggend wordt. Die laatste designkoers kan BMW eigenlijk wel meteen schrappen, want zeg nou zelf: dit ziet er toch veel beter uit?

Volgens BMW bevat de auto verwijzingen naar de Z8 en de 503, maar wij hebben ze nog niet kunnen ontdekken. Behalve de platte achterlichten dan misschien. Fraaie elementen uit het verleden die we wél kunnen ontdekken zijn de sharknose en de Hofmeisterknik.

Qua proporties doet de auto een beetje denken aan de Rolls-Royce Droptail. Dat is ook een grote cabrio met slechts twee zitplaatsen, waardoor er een soort plat ‘achterdek’ ontstaat. Het is overigens meer een targa dan een echte cabrio, met een dak dat in twee losse delen opgeborgen kan worden. Bijzonder is de kleurovergang van het bruine dak naar de champagnekleur van de auto zelf.

BMW verklapt niet waar de Skytop op gebaseerd is, maar de auto is vrij eenvoudig te herkennen als een 8 Serie. Dat klopt ook met de aandrijflijn: onder de motorkap ligt “de krachtigste V8 uit het portfolio van BMW”. Daarmee doelen ze hoogstwaarschijnlijk op de 625 pk sterke V8 uit de M8 Competition. Het interieur is gewoon dat van de 8 Serie, maar dan uitgevoerd in fraai bruin leer.

Meestal gaat het bij Villa d’Este concept cars om een eenmalige oefening, maar misschien ligt er voor de Skytop toch meer in het verschiet… BMWblog weet namelijk te melden dat BMW overweegt om er een gelimiteerde oplage van te maken. Wij zeggen: doen!