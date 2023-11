Lynk & Co wordt weer duurder!

Ditmaal moeten de huurders er aan geloven.

Het zat er een keer aan te komen. Geloof het of niet, deze ochtend nog gaf ondergetekende aan een bekende door: schiet even op met die reserveringsaanvraag, want Winter is coming!

En ja hoor, vanmiddag ontving ik als Lynk & Co abonnee het mailtje dat Lynk & Co vanaf 15 november servicekosten gaat berekenen wanneer één van haar auto’s verhuurd wordt. Laten we direct helder zijn, dat is volledig terecht. Want Lynk moet immers ook iets verdienen wanneer een auto verhuurd wordt.

Autodelen met Lynk & Co hoe werkt dat dan?

Voor iedereen die zich nog niet verdiept heeft in Lynk & Co nog 1 keer de korte versie. Je kunt de Lynk&Co 01 (private) leasen, kopen en je kunt er een abonnement op nemen. De prijs van dat abonnement is overigens per juli 2023 ook gestegen naar € 650 per maand. (Ondergetekende betaalt overigens nog € 550 per maand, voor zolang het duurt).

Je hebt de mogelijkheid om de auto ook te delen of beter gezegd ‘verhuren’. Je bepaalt zelf wanneer hij beschikbaar is voor verhuur en je bepaalt zelf de uur/dagprijs. Lynk & Co verdiende daar helemaal niets aan, al het geld gaat direct naar de abonnee/eigenaar. Vreemd was dat. Maar Lynk gebruikte het excuus dat de deel-app nog ‘in Bèta’ was. En precies dat gaat nu per 15 november wijzigen.

Hoe hoog zijn de huur servicekosten Lynk&Co?

Nu komen er op elke verhuuractie dus servicekosten. Op de website van Lynk&Co zie je daar een mooi staatje van. Ze worden per uur/dag berekend

0 tot 5 uur – € 4,10/uur

6 tot 24 uur – € 21,50/boeking

2 tot 5 dagen – € 20,30/dag

6 tot 10 dagen – € 18,60/dag

11 tot 28 dagen – € 15,30/dag

En om daar meteen maar iets van te vinden. Dat is vrij fors! Zeker wanneer je bedenkt dat de verhuurder/berijder die zijn auto ter beschikking stelt ook nog iets wil verdienen. Er wordt nog niet gerept over een kilometerlimiet per uur/dag. Dat zou kunnen verklaren dat de prijs nog zo stevig is.

Nog meer slecht nieuws in aantocht?

Een sidenote in de e-mail die alle ‘eigenaren’ vandaag ontvingen is de melding dat iedereen die zijn auto ‘deelt’ / ‘verhuurd’ vanwege Dac 7 regelgeving zijn belastinggegevens moet delen met Lynk & Co. We hebben onze fiscalist gevraagd of dit betekent dat je dan het ‘huurinkomen’ ineens terugziet op je vooringevulde belastingaangifte.. Dat zou de doodsteek zijn voor het autodelen wat de familie Ras betreft en vast ook voor andere gebruikers.