Gestolen Ferrari F50 na 18 jaar teruggevonden - Autoblog.nl

Gelukkig was de gestolen Ferrari F50 in de tussentijd niet gebruikt voor één of andere ramkraak.

Een F50 stelen. Dan moet je toch lef hebben. Net als met kunst, is het lastig om zo’n auto verkocht te krijgen. Zo is het van belang dat de dief iets verzint met de administratie, want met de oorspronkelijke papieren heeft de potentiële koper zo door dat het om een gestolen auto gaat. Het is immers niet een Golf GTI waar we het over hebben.

Waar een gestolen Audi RS helaas geregeld in as eindigt, is een Ferrari F50 inzetten voor een misdaad een stuk moeilijker. Gezien de zeldzaamheid van het voertuig is de kans groter dat de auto helemaal heel blijft. Gelukkig is dat ook het geval van deze gestolen Ferrari F50. Maar liefst 18 jaar geleden werd het pareltje gestolen. Mede door een oplettende douane.

De Ferrari werd in 2003 gestolen in zijn thuisland Italië. Jarenlang ontbrak elk spoor van de auto. Tot december 2019, toen de auto opdook bij een grensovergang tussen Canada en de Verenigde Staten. Men probeerde de Ferrari van Canada naar de VS te krijgen. De douane controleerde het voertuig en merkte op dat het VIN-plaatje zwart was gemaakt. Het was niet langer mogelijk om het voertuigidentificatienummer te lezen.

De auto werd in beslag genomen en een onderzoek werd geopend. De douane had een vermoeden dat hier iets speelde. Uiteindelijk werd ontdekt dat het om een gestolen Ferrari F50 ging. Wanneer is uitgezocht wie de rechtmatige eigenaar is zal de F50 weer de oversteek maken naar Europa. Dit is uiteindelijk aan de rechter, want meerdere mensen beweren eigenaar te zijn van de F50. (via justice.gov)