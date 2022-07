M3 Touring met M Performance Parts is heerlijk dik

Op de M Performance-uitlaten na dan. Maar die kun je ook gewoon niet bestellen.

Na een eindeloze hoeveelheid teasers was het vorige maand dan eindelijk zover: de officiële onthulling van de allereerste BMW M3 Touring. Dit is natuurlijk een historisch moment, maar door de ellenlange aanloop was het verrassingseffect er wel een beetje vanaf.

Dat neemt niet weg dat de nieuwe M3 Touring gewoon een hele dikke bak is. Misschien klopt het design zelfs wel beter dan bij de M3 sedan of de M4. De controversiële neus – sorry dat we daar weer over beginnen – lijkt namelijk beter te passen op de Touring.

De grille zorgt er in ieder geval voor dat je de M3 Touring niet snel zult verwarren met een normale 3 Serie Touring. Mocht je nu écht alle twijfel weg willen nemen, dan moet je even de M Performance-catalogus erbij pakken. Die is nu ook beschikbaar voor de M3 Touring.

De M Performance Parts zijn vooral heel veel carbon fiber onderdelen. Je kunt je M3 Touring bijvoorbeeld voorzien van carbon side skirts en canards op de voorbumper. Ook kun je bestaande onderdelen, zoals de behuizing van de buitenspiegels, de haaienvinantenne en de tankdop in carbon uit laten voeren.

De velgen kun je niet krijgen in carbon, maar wel in Frozen Gold. Zoals je op de foto’s kunt zien is dit een fraaie combinatie met de kleur Riviera Blue. Met het M Performance-schroefset kun je de auto daarnaast 5 tot 20 mm verlagen.

Helaas wordt de auto ontsierd door de M Performance-uitlaten, die we ook al kennen van de normale M3 en de M4. Deze titanium uitlaat is 7 kg lichter dan het standaard uitlaatsysteem en zal ongetwijfeld beter klinken. Helaas help je daarmee wel de looks van je auto compleet om zeep.

Gelukkig kun je de M Performance Parts gewoon per stuk bestellen, dus je kunt zelf kiezen wat je wel en niet neemt. Naast het exterieur kun je trouwens ook het interieur op smaak brengen, met een hoop extra carbon en alcantara.

Je kunt je dus helemaal uitleven met de M Performance Parts voor de BMW M3 Touring. Uiteraard kan de prijs daarbij wel heel hoog oplopen. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je niet wordt aangezien voor een huis-tuin-en-keuken 3 Serie.