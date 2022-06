BMW M3 Touring Competition xDrive is eindelijk officieel!

De nieuwe BMW M3 Touring is dan eindelijk onder ons. Geen teasers meer en geen sneak peaks. Gewoon keihard genieten van een bijzonder dikke stationwagon!

Vroeger kwam het nog weleens voor dat een auto een complete verrassing was. De Audi RS4 Avant van de eerste generatie bijvoorbeeld. De Audi A4 en S4 van de B5-generatie zaten in de herfst van hun bestaan en een opvolger was onderweg. Toch kwam er nog voor het laatste anderhalf jaar een RS4 Avant. Sterker nog, de laatste exemplaren van de RS4 werden in Neckarsulm vervaardigd, terwijl de eerste exemplaren van B6-generatie A4 Sedan in Ingolstadt van de band liepen.

Met dat volkomen nutteloze weetje – dat je nooit meer zal vergeten – gaan we naar de BMW M3 Touring (G81). Ja, hij is eindelijk officieel! Helemaal! BMW heeft – wat ons betreft althans – een te lange marketingcampagne vooraf gehouden. De auto heeft zoveel teasers gehad en er is al zoveel informatie gegeven, dat de auto feitelijk onthuld is.

Vierde variant

Daarbij is het natuurlijk niets meer of minder dan een carrosserievariant van een bestaand model. Heel erg veel verrassingen zijn er dan ook niet, maar hey: dat is ook niet nodig.

Een leven met een BMW M3 Touring is rijker dan zonder. Het is de vierde carrosserievariant in de ‘mid-size class’ naast de BMW M3 Sedan, M4 Coupé en M4 Cabriolet.

Natuurlijk is het koetswerk ook het hoogtepunt. De bagageruimte is 500 liter groot en 1.510 liter als je de banken neerklapt. Precies evenveel als alle andere 3 Serie Tourings (zonder PHEV).

Daar gaat niemand met een Ford Focus Wagon van onder de indruk zijn, maar het is gewoon lekker dat je een stationwagon-versie kunt bestellen. Zeker als je vriendin heeft besloten dat jij ook een hond wil.

BMW M3 Touring in één uitvoering

Zoals bekend is er maar één uitvoering. De M3 Sedan is er met handbak en 480 pk, Competition (automaat, 510 pk) en Competition xDrive (dezelfde maar dan met AWD). De M3 Touring is altijd een Competition mét xDrive.

De motor is de bekende 3.0 zes-in-lijn met 510 pk (bij 6.250 toeren) en 650 Nm (bij 2.750 toeren). Standaard heb je dus altijd een automaat (achttraps van ZF) en vierwielaandrijving.

Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 3,6 seconden en de topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. Als je meer dan 2 mille overmaakt naar de dealer verhogen ze deze naar 280 km/u en krijg je een rijcursus. Zonder begrenzer zal de M3 Touring ruim de 300 km/u passeren, schatten wij zo in.

Introductie BMW M3 Touring

De M3 beleeft zijn debuut tijden het Goodwood Festival of Speed deze maand. Een bestelling plaatsen kan in september van dit jaar, terwijl de productie start in november 2022.

Qua opties en dergelijke volgt de M3 Touring uiteraard de M3 Competition xDrive. Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij gokken op 137.938 euro.

Concurrenten

Qua concurrentie heeft de BMW M3 Touring het rijk bijna alleen. De Mercedes-AMG C63 Estate is nét uit productie. De nieuwe staat wel op de planning. Deze zal ‘slechts’ een 2.0 viercilinder hebben, maar deze is alleen al goed voor meer dan 400 pk. Dan komt door ook nog eens een elektromotor bij waardoor je in totaal 640 pk aan vermogen hebt.

Een andere directe concurrent is de eerdergenoemde Audi RS4 Avant. Waarschijnlijk om het ///M-geweld te pareren is er sinds kort een Competition-uitvoering van de RS4 (en RS5 ook overigens). Deze hebben flink wat gave hardware gekregen.

Dan is er nog de Alpina B3 Touring die net is opgewaardeerd en nu 488 pk heeft (22 pk minder dan de M3) en 730 Nm (80 Nm meer dan de M3). Kortom, lastige keuzes, maar wat een mooie keuze om te mogen maken.

