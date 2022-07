Komt er eindelijk een betaalbare elektrische 7-zitter?

Skoda gaat je uit de brand helpen als je zit te wachten op een elektrische auto voor het hele gezin.

Er komen in een rap tempo nieuwe elektrische modellen op de markt, maar op sommige punten is het aanbod toch nog heel beperkt. Een volwaardige elektrische cabrio is er bijvoorbeeld niet. Gelukkig gaat Mini daar verandering in brengen, want ze lieten vanochtend een dakloze Cooper SE zien.

Waar je ook tevergeefs naar kunt zoeken is een elektrische MPV. Nu is dat niet zo gek, want de MPV is gewoon dood. Een elektrische cross-over met een derde zitrij zou een prima alternatief zijn, maar die zijn er ook maar heel weinig.

Toevallig hebben we momenteel een EV met een derde zitrij als duurtester (de EQB), maar dat is zo’n beetje de enige optie. Als we busjes even buiten beschouwing laten, is er verder eigenlijk alleen de Model X. Maar dit is niet echt een bereikbare auto voor een doorsnee Nederlands gezin. De EQS SUV, die ook een derde zitrij heeft, is dat al helemaal niet.

Elektrisch rijden met meer dan drie kinderen is dus voor veel mensen geen optie. Maar misschien kunnen zij hun hoop vestigen op Skoda. De Tsjechen laten vandaag namelijk een teaser zien van een elektrische auto met een derde zitrij.

Het is nog een concept car, die naar de naam Vision 7S luistert. Van het plaatje worden we nog niet veel wijzer, maar we zien wel een opmerkelijke opstelling van de stoelen. Een zevenzitter heeft normaal een 2-3-2 opstelling, maar hier zien we een 2-2-3 opstelling. De middentunnel loopt daarbij helemaal door naar achteren. Handig voor een maxi-cosi. Ofzo.

De Skoda Vision 7S is niet alleen interessant vanwege het aantal zitplaatsen. Met deze concept car gaat het merk namelijk een nieuwe designtaal introduceren. Skoda is de laatste tijd goed bezig qua design, dus we zijn benieuwd waar ze mee op de proppen komen.

Het is nog niet bekend of er überhaupt een productieversie komt van de Vision 7S, maar daar gaan we wel vanuit. Volkswagen heeft in China ook al een elektrische zevenzitter (de ID.6), dus dat moet niet heel moeilijk zijn.