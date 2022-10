M4 grille probleem opgelost met NOG grotere grille

Dat klinkt heel erg tegenstrijdig en dat is het ook. Maar toch, als je zo kijkt is het M4 grille probleem opgelost.

Die grille van de BMW 4 Serie, M3 en M4 kan ons maar niet loslaten. De kwaliteiten van de auto’s an sich staan buiten kijf. Het zijn geweldige auto’s om te rijden, de interieurs zijn fraai en vanuit bepaalde hoeken zijn ze erg tof om te zien. Alleen die neus, die klopt gewoon niet. We dachten dat het ging wennen, maar dit is nog niet het geval (uiteraard mag jouw smaak afwijken).

Waarschijnlijk zijn er meerdere mensen die dat ondervinden. Want links en rechts zijn er al wat oplossingen voor. Voor vandaag hebben we een nieuwe neus van de firma ADRO: Aerodynamic Development Race Optimization. Die zijn bezig om het BMW M4 grille probleem op te lossen met… een nóg grotere grille!

Logica

Ergens zit er wel een logica achter. Die grille is niet alleen te groot, maar de vorm is niet echt fraai. Ze staan los van elkaar, ze zijn veel te hoog, en de dikke horizontale strepen detoneren. Streepjes in de lengte kleedt slanker af.

Wat hebben ze gedaan bij ADRO? De grille is groter, zoveel is duidelijk. Maar als je goed kijkt, zie je dat de spijlen verwijderd zijn. Er is nog een kleintje voor het obligate M-logo.

Mocht je denken, dit is best tof gedaan, dan ben je niet de enige. De ontwerper van ADRO is Davis Lee. Dat is de man die bijvoorbeeld ook de Hyundai Ioniq 5 heeft ontworpen. Maar het is niet alleen design, alles is ook aerodynamisch getest. Daar is niemand minder dan Scott Beeton verantwoordelijk voor. Hij was voorheen aerodynamica-specialist bij Williams. Hopelijk was hij niet werkzaam toen men de 2019-auto ontwierp…

Oplossing M4 grille probleem zo teruggedraaid

In elk geval, de nieuwe bodykit voor de M3 en M4 zijn ge-wel-dig. Ze zijn zien er beter uit dan het origineel en ze ‘werken’ net zo goed. Uiteraard is het allemaal vrij makkelijk over te zetten, dus als je ‘m aan een OEM-fetisjist verkoopt, zet je de oorspronkelijke bumper er zo weer op.

Alle onderdelen zijn nu nog in de ontwikkelingsfase. Straks, als de SEMA 2022-show gehouden wordt, dan zal ADRO de complete koolstofvezel bodykit onthullen. Dan zal deze ook leverbaar zijn en hopen we dus te kunnen melden wát het kost om het M3 grille probleem op te kunnen lossen.

Via: BMWblog