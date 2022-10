Scientist Rebellion kiest óók massaal voor 911 GT3

De Porsche 911 GT3 is de favoriete auto van Scientist Rebellion. Wie had dat gedacht?

Het is altijd hetzelfde liedje met grote transities. De progressieven en linkse mensen vinden het te langzaam gaan. De conservatievelingen en rechtse mensen gaat het juist allemaal veel te snel. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen belangen erbij. Dus waar sommige mensen hebben het jammer vinden dat Porsches elektrisch en hybride worden, zijn er dus mensen die daar helemaal niet blij mee zijn.

Maar over één ding is iedereen het eens: de Porsche 911 GT3 is absolute perfectie. Het is een auto die zijn categorie ontstijgt. Het is een perfecte symbiose van geluid, gaspedaalrespons, prestaties, wegligging, looks, kwaliteit, prijs en alltagstauglichkeit. Ook al heb je Porsche niet hoog staan, die 911 GT3 wil je hebben.

Hemelse combinatie

Wat blijkt, dat vinden ze bij Scientist Rebellion ook! Daar zijn ze er als de dood voor dat Porsche de zescilinder gaat voorzien van een turbomotor of – de horror – een hybride-aandrijflijn. De hemelse combinatie van premium achterwielaandrijving en een atmosferische motor is telkens zeldzamer, helemaal als je zelf wil schakelen.

Om aan te geven hoe graag de leden van Scientist Rebellion zélf schakelen, hebben ze hun handen vastgeplakt op de vloer van het Porsche-paviljoen in Autostadt, Wolfsburg. Ja, ook onder milieugroeperingen heb je natuurlijk autoliefhebbers die begrijpen dat die paar duizend kilometer die een 911 GT3 eigenaar rijdt met zo’n auto, niet van significante waarde is.

Aantal handen Scientist Rebellion leden

Met echte lijm hebben ze één hand (Scientist Rebellion-leden schijnen ook twee handen te hebben) vastgelijmd aan de vloer. Volgens de organisatie zijn het hele moedige mensen. Er zijn 15 leden van de club aanwezig, allemaal met wonderlijk gezichtshaar. De leden zijn met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid onvrijwillig celibatair. Wellicht dat ze daarom hun andere hand niet hebben vastgelijmd. Van de 15 leden zijn er 6 die hun handen níet hebben gelijmd, om een handje te helpen wellicht.

Wat de exacte eisen van Scientist Rebellion zijn, is niet bekend. Er gaan wel geruchten de ronde. Zo willen ze dat de atmosferische motor ook bij de faceliftversie behouden blijft. Verder eisen ze de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor een handbak. Ook schijnt het dat ze een duurtester willen voor hun Scientist Rebellion-magazine. Net als de rest van dit artikel zijn die geruchten overigens geheel uit de duim gezogen.

UPDATE

Wat blijkt, naast een voorliefde voor de 911 GT3 hebben de leden van Scientist Rebellion ook een voorliefde voor het milieu. Ze hebben een aantal eisen die ingewilligd moeten worden, anders gaan ze niet weg. Zo willen ze minder uitstoot, ze willen dat VW vóór een snelheidslimiet op de Autobahn is en nog meer van dat soort praat.

Uiteraard zijn de hoogbegaafde professoren goed voorbereid aan het protest begonnen. Niet dus, Volkswagen onderschrijft hun recht om te protesteren en laat ze gewoon zitten protesteren. Echter, Volkswagen wil geen emmer geven waar de protestanten in kunnen plassen en poepen, terwijl ze bij Scientist Rebellion daar wél om gevraagd hebben. Dat hebben ze zelf niet geregeld, uiteraard.

Ook heeft Volkswagen de verwarming uitgezet, tot groot ongenoegen van de protestanten die nu dus letterlijk de kouwe kak zitten. Zo’n ruimte verwarmen is erg slecht voor het milieu. Net als het licht aan laten staan, dus dat heeft Volkswagen ook uitgezet. Ook klaagt men over de beveiliging. Die komen namelijk onaangekondigd en hebben felle lampen. De brutaliteit dat een bewaker gewoon zijn werk uitvoert is gewoon stuitend.

Ook mogen de protestanten niet naar binnen en buiten lopen. Ja, de deur is open om het pand te verlaten, maar ze kunnen niet meer terug. Ook kunnen de vastgelijmde mensen geen eten bestellen. Volkswagen is zo attent om alle mensen in het pand te voorzien van eten, maar daar zijn ze niet tevreden mee bij Scientist Rebellion. Wedden dat ze ze broodjes worst serveren terwijl men om een quinoa-wrap hebben gevraagd?

Fotocredits: Facebook-pagina van Scientist Rebellion.