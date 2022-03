M5 met 900 pk en 1.050 Nm is krankzinnig snelle vijfzitter

En daarmee praktischer dan de M5 CS. Dat is een vierzitter en deze M5 met 900 pk niet.

Het kan niet anders dan dat tuners elkaar in de gaten zitten te houden. Zo kon waarde collega gisteren deze Brabus Rocket 900 op basis van de E-Klasse laten zien. Een Duitse E-segment met 900 pk. Als je erover nadenkt is dat krankzinnig, zeker omdat je ‘m met garantie kunt kopen. Het is dus niet iets dat je elke dag tegenkomt.

Nou, dus wel, want dit is een M5 met 900 pk. Ja, de aartsrivaal van de Brabus 900 is hier. Hij komt niet bij AC Schnitzer of Alpina vandaan, die tunen niet zover (nu even wachten op de eerste ‘Alpina is een fabrikant!!1!-comment). Nee, het is G-Power, ook niet vies van bijzondere projecten.

M5 Competition als basis

In dit geval is de basis een BMW M5 Competition. Hiervoor heeft G-Power een hoop verschillende gradaties qua vermogen en koppel, zogenaamde stages. Dan bedoelen stages met de Engelse uitspraak, het gaat niet om werkervaring op te doen. Aanvankelijk waren er vier stages voor de M5 Competition.

In eerste instantie heb je alleen de tchiptuning waarmee je 700 pk en 850 Nm hebt. Stage II brengt je tot 740 pk en 900 Nm dankzij een uitlaatsysteem en downpipe. Dan heb je nog Stage III (780 pk en 950 Nm) en Stage IV met andere turbo’s, goed voor 820 pk en 1.050 Nm.

M5 met 900 pk

Maar dat is nog lang niet gek genoeg. Dus je kan nu ook kiezen voor het de Hurricane RR-conversie waardoor je 840 pk en 1.050 Nm tot je beschikking hebt. De ultieme versie is de Hurricane RR. Dan heb je namelijk een M5 met 900 pk en een koppel van 1.050 Nm. Dat laatste kan hoger, maar wordt begrensd om de aandrijflijn te ontzien.

mocht je die cijfers herkennen: ja,G-Power had dit pakketje ook in de aanbieding voor de BMW M5 CS met 900 pk. Nu kun je het dus ook krijgen voor de M5 Competition. Dat is op zich wel een prettige gedachte. De M5 CS is best een bijzondere uitvoering en om die nu te gaan verbouwen is ook zo zonde gezien de lage aantallen. Daarbij heeft deze M5 Competition een achterbank in plaats van separate stoelen, zoals de CS.

De prestaties moeten wel bizar zijn. G-Power rept daar gek genoeg met geen woord over. De 0-100 km/u zal waarschijnlijk zo rond de 3 seconden in beslag nemen. De topsnelheid weten we wel. Omdat ze bij G-Power heel erg begaan zijn met veiligheid en betrouwbaarheid, is de V-Max begrensd op 333 km/u. Dat moet voldoende zijn.

