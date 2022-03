Alfa dealer verkoopt supercars om te overleven

Dan heb je meteen een nieuwe niche gevonden. Deze Alfa dealer verkoopt supercars en kan zo floreren.

Alfa Romeo en Maserati zijn niet enorm grote merken. Integendeel, het zijn hele specifieke merken met een zeer klein productportfolio. Dat heeft in de VS voor de nodige kopzorgen gezorgd. Mede vanwege de chiptekorten kampten dealers met een vrij groot probleem: ze konden geen auto’s meer verkopen.

In de VS werkt men door te verkopen uit voorraad, in plaats van op bestelling. Wat er staat kan je kopen. Door de chiptekorten duurde het echter voordat er nieuwe aanvulling kwam. Een Alfa Romeo en Maserati-dealer uit Californië kwam met een handige oplossing: ze gingen jong-gebruikte exotische auto’s en supercars verkopen. Dat meldt Auto News.

Rampjaar

Dat kwam omdat 2021 een rampjaar was met slechts 158 nieuw verkochte auto’s en 42 occasions. Ze konden wel meer verkopen, maar de auto’s waren er simpelweg niet. In plaats van allemaal de ene Giulia overbieden, ging de dealer op een andere manier te werk.

Met het geld dat nog in kas was (of geleend, het blijft toch Amerika), werden de fraaiste exotische auto’s gekocht. Nee, niet een oude Ferrari 348 met wat werk, maar auto’s als een Porsche 918 Spyder, Maserati 3500GTi Sebring en Bentley Mulsanne Speed. Verreweg het meest populair is echter Lamborghini.

Alfa dealer verkoopt supercars, ook vanwege marge

Het is maar goed dat de Alfa dealers van Ontario (check hier hun voorraad) nu supercars verkopen. Gezien de beperkte hoeveelheid vierkante meters, is het handig dat marge per auto flink verhoogd is.

Overigens hebben niet alle Alfa dealers die luxe die ze in Californië kennelijk hebben. Volgens Jalopnik verkoopt de Giulia ook in de VS uiterst slecht. Ondanks dat dealers alle auto’s in de VS boven de vraagprijs verkopen, geldt dat niet voor de Alfa dealers die alsnog gemiddeld 3.500 dollar korting per verkochte Giulia geven. Dus ook voor die Alfa dealers is het goed om te weten: je kan misschien beter supercars gaan verkopen.

Meer lezen? Autoverkopen 2021: zó weinig werd er verkocht vorig jaar!