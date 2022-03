Brabus Rocket 900 is een hypercar met vier deuren

Zoek je een praktische zakensedan waarmee je alle stoplichtsprintjes kunt winnen? Zoek niet verder!

Idioot snelle hypercars zijn leuk, maar er kleven wel wat nadeeltjes aan. Los van het prijskaartje, zijn het ook niet de meest praktische auto’s. Naar een achterbank kun je tevergeefs zoeken. En een fatsoenlijke kofferruimte? Ho maar.

Gelukkig komt Brabus nu met een idioot snelle auto die wél praktisch is. Ze presenteren vandaag namelijk de nieuwe Brabus 900 Rocket, op basis van de vernieuwde E-klasse. Je denkt misschien: hadden we die niet vorig jaar al gezien? Maar nee, dat was de Brabus 800.

Onder het motto ‘meer is beter’ komt Brabus nu met een 900 pk sterke versie. De 612 pk van een standaard E 63 S is al niet misselijk, maar Brabus doet er nog eens 50% bovenop. Alsof het niks is.

Om dit voor elkaar te krijgen was er wat meer nodig dan een beetje chiptuning. Brabus heeft zowel de boring als de slag van de 3,9 liter V8 vergroot, waardoor het nu een 4,4 liter V8 is. Ook is het blok voorzien van twee nieuwe turbo’s. Het resultaat: 900 pk en 1.050 Nm. Het werkelijke koppel is zelfs 1.250 Nm, maar dit is begrensd op 1.050 Nm om te zorgen dat de boel heel blijft.

Met deze enorme berg power en de vierwielaandrijving doet deze ‘Rocket’ zijn naam eer aan. In een luttele 2,8 seconden zit deze E-klasse op 100 km/u. De 200 km/u is in 9,7 seconden bereikt vanuit stilstand. De topsnelheid ligt op 330 km/u. Dit is wederom een begrensde waarde, omwille van de banden.

Qua uiterlijk zijn er weinig verrassingen. De Brabus 900 heeft dezelfde behandeling gekregen als de Brabus 800, die we vorig jaar voorgeschoteld kregen. De E-klasse is dus voorzien van wat carbon accessoires en 21 inch Brabus-velgen. Daarmee ziet deze E 63 er lekker bruut uit, hoewel Brabus spreekt van een wolf in schaapskleren.

Bij Brabus hebben ze een interessante definitie van schaapskleren, maar eerlijk is eerlijk: een leek zal niet verwachten dat deze ’taxi’ in staat is supercars te vernederen.

Het kan natuurlijk ook dat een ‘normale’ E 63 S volstaat. Die is ook best leuk. Kijk de rijtest maar: