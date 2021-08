M5 CS met 788 pk klinkt nu veel beter

Deze BMW M5 CS met 788 pk is de ultieme versie van de ultieme M5. met een beter geluid!

In tijden dat auto’s saaier, stiller, efficiënter en milievriendelijker worden, is het soms een verademing om te zien dat fabrikanten het af en toe nog wel kunnen: een raszuivere pretauto bouwen. De BMW M5 CS is namelijk zo’n vehikel. Vergelijk het met films. Een elektrische auto is zo’n Arthouse film: zeer intelligent, gemaakt met een visie en het dient een hoger doel. De BMW M5 CS is meer als een lekkere James Bond-film. Gewoon heerlijk plat vermaak.

Bij de M5 CS zijn er tal van wijzigingen toegepast door BMW, het is niet zo dat ie alleen lager staat en iets meer vermogen heeft. Bijna alles is wel aangepast, waaronder het interieur. Sterker nog, eigenlijk is er aan de motor nog het minste veranderd. Daar brengt Manhart verandering in, want dit is hun visie op de BMW M5 CS, de MH5 GTR.

Beter geluid

Daarbij hebben de Duitse tuners zich met name bezig gehouden met de aandrijflijn. De motor is onder andere voorzien van een nieuwe carbon luchtinlaat. Tevens is er een nieue sportuitlaatsysteem met 200-cel sportkats en 102 mm dikke pijpen. Ook is het benzineparktikel verwijderd. Manhart vermeldt overigens met klem dat dit alleen voor export-auto’s mogelijk is. Right. Daarbij moet de MH5 GTR met deze modificaties veel beter klinken.

Dankzij de MHtronik Powerbox stijgt het vermogen en koppelvan de MH5 GTR van 625 pk en 750 Nm, naar 788 pk en 935 Nm. Dat zijn flinke waarden! Overigens schijnt BMW heel erg bescheiden te zijn met de vermogensopgave. Naar verluidt is het standaardvermogen al flink meer dan 625 pk.

Onderstel M5 CS met 788 pk

Voor een (nog) betere wegligging is er een INOX-schroefset van KW Suspension gemonteerd. Hierbij kun je zowel de vering als demping instellen. Qua uiterlijk is er niet veel gebeurd, maar wel net te veel.

Er is een nieuwe wrap (in de kleur Moonlight) en alle bronzen badges zijn verwijderd. Daarbij zijn de kenmerkende Manhart-stickers over de wrap geplakt. Als laatste zijn er enorme 21 inch gesmede velgen om de MH5 GTR helemaal af te maken.

De Manhart MH5 GTR maakt zijn debuut op de IAA in München dit jaar. Ook de MH4 GTR zal staan te shinen op deze beurs. Daarbij komt er nóg een verrassing. Wij gokken op de eerste aangepaste versie van de BMW 2 Serie.