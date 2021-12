M5 CS met 900 pk is BEGRENSD op 333 km/u

Wat heb je aan een M5 CS met 900 pk? Nou, heel erg veel. Je hoeft nooit meer een andere auto te kopen.

Vanmiddag hadden we het erover dat het bijzonder lastig is om een nieuwe auto te kopen. Of een gebruikte, die zijn inmiddels ook al niet meer te betalen. Dus als je een BMW M5 CS hebt, is er goed nieuws: je hoeft geen nieuwe auto te kopen. Het is nog altijd de benchmark in zijn klasse.

De M5 CS is een lichtere, scherpere en en extra heftige versie van de M5 en M5 Competition. De CS weegt 70 kilogram minder én heeft 10 pk extra. Dat laatste vonden ze bij G-Power nogal aan de ‘weinige’ kant. Want anno 2021 (bijna 2022!) is 635 pk ook niet meer zó veel vermogen.

Diverse upgrades

Gelukkig lossen zij het probleem ook op voor je. Er zijn diverse upgrades leverbaar voor de M5 CS. Met een eenvoudige ECU-optimalisatie kom je al uit op 700 pk en 850 Nm. In combinatie met een ‘DEEPTONE’-sportuitlaatsysteem kom je uit op 740 pk en 900 Nm. Als je deze combineert met de downpipes van G-Power kom je uit op 780 pk en 950 Nm.













Nog niet voldoende? Mooi, want er is meer mogelijk. De volgende stap zijn hybride turbo’s van G-Power, waarmee het vermogen en koppel naar respectievelijk 820 pk en 1.000 Nm stijgt. Uiteraard in combinatie met de genoemde upgrades. In principe meer dan voldoende vermogen en koppel zou je zeggen, toch?

















M5 CS met 900 pk (1.100 Nm!)

Vervolgens kun je nog kiezen voor gesmede zuigers en drijfstangen. Je kunt dan kiezen voor de ‘Hurricane RS’ of ‘Hurricane RR’-afstemming van de ECU. De RS heeft 840 pk en 1.050 Nm, de Hurricane RR is goed voor 900 pk en 1.050 Nm. Deze M5 met 900 pk heeft een op 333 km/u begrensde topsnelheid.

















Om het geheel nog af te maken heeft G-Power nog een setje wielen in de aanbieding voor je. De gesmede wielen zijn lichter en sterker dan de originele BMW M5 CS-wielen. Volgens G-Power is er rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de tuning. Het is de bedoeling dat het wereldwijd gewoon daadwerkelijk functioneert.

Ook schijnt de driveabiltity ongekend goed te zijn. Kortom, deze auto lijkt de ideale auto te zijn waardoor je nooit meer een nieuwe auto hoeft te kopen. Een ruime limousine waarmee je McLarens kunt pesten. Deze M5 CS met 900 pk kan het allemaal.

