M850i richt ravage aan op parkeerplaats

Meerdere auto’s raakten zwaar beschadigd na een crash van deze BMW M850i op een parkeerplaats.

Dikke BMW jongens. Ja, leuk en aardig. Maar wat is hier nou weer het verhaal achter? In Irvine in de Amerikaanse staat Californië heeft een BMW M850i Gran Coupé op een parkeerplaats flink huisgehouden. En niet op een goede manier.

De 8 Serie met meer dan 500 pk zorgde voor enorme schade aan zichzelf én de omgeving. Wat er zich precies heeft afgespeeld op de parking is niet duidelijk. Volgens omstanders lanceerde de bestuurder de BMW op de parkeerplaats vanuit stilstand. Vermoedelijk een gevalletje Launch Control. Waarom je dat niet moet proberen op een parkeerplaats met andere auto’s? Zie hier het resultaat.

BMW M850i Gran Coupé crash

Na het uitvoeren van de Launch Control zou de bestuurder de macht over het stuur zijn Verloren. Best knap met xDrive. Dat, in tegenstelling tot de M8, niet uitschakelbaar is. Meerdere auto’s werden geraakt en even verderop kwam de BMW tot stilstand.

De airbags van de 8 Serie Gran Coupé zijn geploft en de schade is enorm. Vaak lees je bij dit soort verhalen dat de bestuurder het vervolgens op een lopen zet en elke vorm van verantwoordelijkheid probeert te ontlopen. Wat dat betreft is dit een ‘happy ending’. De bestuurder bleef wél aanwezig en wachtte keurig op de politie om zijn verhaal te doen.

Wat zijn verhaal ook is. Als meerdere ooggetuigen spreken over het uitvoeren van een mogelijke launch control op een parkeerplaats sta je er niet goed voor. Op videobeelden gedeeld op Reddit is de schade aan de andere auto’s en de BMW M850i Gran Coupé op de parkeerplaats goed te zien. Auw.

De M850i is het ’tussenmodel’ van de 8 Serie. Daaronder heb je de 840i en de 840d. Erboven zit de 625 pk sterke M8 Competition. Misschien de volgende keer maar gewoon de bus nemen. Dat lijkt me beter. (via carscoops)