Verkeersboetes 2025: prijsverhoging vanaf vandaag!

Geen korting maar een prijsverhoging van de verkeersboetes in 2025.

Geen 1 januari, maar op 1 februari 2025 voert de Rijksoverheid nieuwe tarieven door voor de verkeersboetes. Een vriendelijke reminder van onze kant wat ‘populaire’ overtredingen je konden kosten in 2024 en wat de nieuwe prijs is voor het aankomende jaar.

Een overbodig lijstje natuurlijk. Want jij bent keurig in het verkeer. Toch is het handig om in het achterhoofd te hebben wat de boetes nu eigenlijk doen. En ja, ze hakken er flik in. Zeker als je meerdere overtredingen tegelijk begaat kan het aantikken.

Verkeersboetes 2025

Bij snelheidsovertredingen gaan de verkeersboetes in 2025 met enkele tientjes omhoog. Voor vaste verkeersovertredingen moet je een tientje meer gaan betalen. Leuker kunnen we het niet maken. Wel overzichtelijker. Dit kun je onder andere in 2025 verwachten als oom agent een boete komt incasseren:

Geen autogordel dragen: van 180 naar 190 euro

Rijden met smartphone in de hand: van 420 naar 430 euro

Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: van 180 naar 190 euro

Door rood licht rijden: van 300 naar 310 euro

Stilstaan op de vluchtstrook zonder noodzaak: van 300 naar 310 euro

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: van 270 naar 280 euro

Geen voorrang verlenen: van 300 naar 310 euro

Ik hoor je denken. Een paar van de overtredingen in dit lijstje zie je bijna dagelijks op de Nederlandse wegen. Een linksplakker, hup 280 euro! Iemand die nog even snel het oranje licht pakt, terwijl deze op rood springt. Bam, 310 euro! Rijden met het verkeerde mistlicht? Bijna 200 ruggen. Dit laatste komt vaker voor dan je denkt. Veel mensen vinden 50 meter toch héél moeilijk inschatten.

Of misschien wel de meest voorkomende overtreding: iemand in het verkeer met een smartphone in zijn of haar handen. Daar staat een pittige boete van 430 euro tegenover.