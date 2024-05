BMW X1 7-zitter vervangt 2-serie ?

Een BMW X1, maar dan wat langer en een derde zitrij! Dag BMW 2-serie?

Spyshots, we zijn er dol op! Een gecamoufleerde auto die op de gevoelige plaat wordt gezet en dan maar speculeren waar we nu eigenlijk naar kijken. Vandaag hebben we er weer eentje! Een verlengde BMW X1 lijkt ons?

Onze @wouter is in Duitsland om één van onze onvolprezen video’s te maken en terwijl @martijngizmo snoeihard aan het werk is om de mooiste plaatjes te schieten keek Wouter eens om zich heen en spotte toen deze 7-zitter!

BMW X1 7-zitter

Het lijkt erop dat onder deze gecamoufleerde Beamer een X1 met een derde zitrij verstopt zit. Het merk uit Beieren wil er tegenover Wouter niets over kwijt, maar dat betekent niet dat we niet volop kunnen speculeren wat de plannen met deze creatie zouden kunnen zijn.

Het zou zo maar kunnen dat we afscheid moeten nemen van de BMW 2-serie Active Tourer en Grand Tourer en dat er een zevenzits BMW X1 voor terug komt. Stukje duiding onzer zijde.

Spyshots

Deze keer is het Wouter zelf die een gecamoufleerde auto spot, maar zeker met de zomer en de vakanties op komst, maken we graag van de gelegenheid gebruik om een kleine oproep te doen. Zie je zelf wat bijzonders? Upload je foto dan bij ons op Autoblog Spots en wij zullen dan ons best doen om jou spot te duiden!