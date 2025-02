Waarom halen mensen deze modellen naar Nederland?

Soms is dat een vraag. En soms vinden we het heel erg logisch.

Tussen alle kentekens die de RDW in december heeft uitgegeven vind je weer verschillende buitenbeentjes. Vreemde merken en modellen, waarbij je je soms afvraagt waarom men deze naar Nederland haalt. Is het een verrijking van het Nederlandse wagenpark of had je liever gezien dat ze de auto’s in het buitenland hadden gelaten?

GWM Ora Funky Cat

Foto: Raha Autobedrijf

Op de Chengdu Auto Show in 2020 presenteerde Great Wall Motor (GWM) de Ora Good Cat. Een schattige, kleine, Mini-achtige EV. En de link naar Mini bleek meer van toepassing dan je in eerste instantie zou denken, de huidige Mini Cooper Electric en de Mini Aceman maken namelijk gebruik van hetzelfde platform.

In de eerste jaren werd de auto alleen verkocht in China en Thailand, maar in 2022 kwam de auto ook naar Europa, toen met de naam Ora Funky Cat. Dat klinkt inderdaad wat meer, eeh, funky dan Good Cat. Lang hebben ze deze naam trouwens niet volgehouden, tegenwoordig staat de auto bekend als de Ora 03. En dat is dus weer wat minder funky.

In Nederland is de auto nooit nieuw te koop geweest, maar misschien heb je ‘m wel een keer zien rijden in Duitsland want daar zijn enkele duizenden exemplaren verkocht. De kans dat de auto toch nieuw in Nederland verkocht gaat worden is echter klein, het Europese hoofdkwartier van GWM in München is gesloten mede vanwege alle importheffingen.

Lijkt het je toch een leuk bakje? Er staan er nu twee op Nederlands kenteken en het exemplaar dat in december geregistreerd werd staat te koop in Zaandam voor € 19.950, met slechts 935 km op de klok. Funky!

Buick Envision Avenir

Buick, het oudste nog actieve automerk van de Verenigde Staten. Bij de RDW staan er ongeveer 1.900 geregistreerd, maar het grootste gedeelte daarvan dateert uit de vorige eeuw. Recent verscheen er een auto uit 2021 in het register, met een ‘nieuwe’ modelnaam: Envision.

De Envision kwam in 2014 op de markt en word alleen gebouwd in China. Echt Amerikaans dus… Sinds 2016 was de auto gelukkig ook te koop in de Verenigde Staten, maar China bleef duidelijk de belangrijkste markt voor dit model. Het exemplaar dat in december door de RDW geregistreerd werd, is een auto van de tweede serie, ook bekend als de Envision S. De ‘Avenir’ geeft aan dat het de meest luxueuze uitvoering betreft, wat ook te zien is aan de opgegeven catalogusprijs: € 99.236. Een stevig prijskaartje, maar dat is voornamelijk gerelateerd aan de BPM die ruim 46K is.

Royale Sabre

Foto: Royale Owners Club

In 1991 werd Royale Motor Company (RMC) opgericht door John en Ann Barlow. Ze leverden kitcars die je zelf in elkaar kon knutselen of waarbij dat al gedaan was door RMC zelf. Het eerste model was de Royale Drophead, met als donor een Jaguar XJ6 die vervolgens de looks kreeg van een Bentley uit de jaren ’30. In april 1994 volgde de Royale Sabre, een sportieve tweedeurs roadster die een beetje deed denken aan de BMW’s uit de jaren ’30. Als donor werd over het algemeen een Ford gebruikt, zoals een Sierra, Granada of Scorpio.

Bij de RDW stonden al vijf stuks van de Royale Sabre geregistreerd. In december is daar nummer zes bijgekomen, het blauwe exemplaar op de foto. In dit geval werd als donor een Ford Sierra gebruikt, uitgevoerd met een viercilinder 1.993 cc DOHC motor die zo’n 125 pk levert.

Plymouth Prowler

Je kunt ‘m mooi vinden, of juist spuuglelijk, maar een buitenbeetje in het sowieso: de Plymouth Prowler. Een vreemde, maar indrukwekkende ‘hotrod’ in een modern jasje. Onder de motorkap ligt een 3.5 liter V6 die goed is voor 257 pk, waarmee je in 5.9 seconden naar de 100 sprint.

In totaal werden 11.702 exemplaren gebouwd tussen 1997 en 2002. Daarvan staan er nu 25 op Nederlands kenteken, inclusief een rood exemplaar dat in december geregistreerd werd. De RDW gebruikt daarbij trouwens verschillende merknamen, maar dat is op zich nog wel logisch. De Prowler begon als onderdeel van het merk Plymouth, maar toen in 2001 de stekker uit deze merknaam werd getrokken, werd de auto hernoemd naar Chrysler Prowler. Ook de merknaam Daimler Chrysler AG wordt gebruikt bij de RDW, refererend aan het moederbedrijf van zowel Plymouth als Chrysler.

Hyundai G90

Ja, zo staat dit exemplaar echt in het RDW-register. Als een Hyundai en niet als een Genesis. Ondanks dat het zo’n interessant automerk is, lukt het maar niet om Genesis officieel naar Nederland te krijgen. Via de importkanalen zijn ondertussen wel 34 exemplaren van dit merk op Nederlands kenteken gekomen, maar dat zouden er best meer mogen worden.

De laatste toevoeging, even afgezien van de merknaam Hyundai, is een model dat nog niet eerder op Nederlands kenteken heeft gestaan. De Genesis G90 is een limo die moet concurreren met de Mercedes S-klasse, de BMW 7-klasse en de Audi A8. Onder de kap ligt een 3.5 liter V6 met 410 pk, dus daar hoeft het niet aan te liggen. Ook de geregistreerde catalogusprijs van de G90 die in december op kenteken is gekomen laat zien dat het wel menens is: € 212.212. Een mooi getal voor een mooie auto.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

