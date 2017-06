Aanschouw de schoonheid van deze S4 pick-up

Waarom ook niet?

Het zijn van die projecten dat je je afvraagt: “Waarom zou je er in hemelsnaam tijd, moeite en geld insteken?” Denk aan een Aston Martin die eigenlijk een Ford Mustang is en een Porsche 996 die eigenlijk een 991 GT3 RS wil zijn. Nog leuker is het maken van een andere carrosserievorm. BMW deed dit enkele jaren zelf met de M3 pick-up.

Maar met heel veel toewijding, met heel veel geduld en heel veel wilskracht kan je zelf ook wat bewerkstelligen. Of het uit handen geven aan een specialist, zoals Smythe Performance. Smythe Performance is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van bizarre creaties die niet geheel voor de hand liggend zijn. Zo heeft Smythe Performance al menig Volkswagen omgebouwd tot pick-up.

In dit geval hebben ze een Audi B6 onder genomen. We hanteren even de fabriekscode, want er wordt gerept over een S4. Dat lijkt niet direct te kloppen. De auto heeft niet de meegespoten bumperstrips, S4 grille of de 18″ ‘Avus’-design velgen. Nu kan het zijn dat die details tijdens het ombouw-proces zijn uitgevoerd voor de betere ‘sleeper‘-look.

Maar of het nu een A4 of S4 is: wat maakt het uit? De olifant in de kamer is natuurlijk die achterkant. Aangezien het specialisten zijn, is het best aardig gedaan. Wat je met zo’n pick-up moet, is ons ook een raadsel. Het geheel ziet er overigens best cool uit, in de traditie van de betere Utes die je voornamelijk in Australië voorbij ziet komen.