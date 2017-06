Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2017

Kan Lewis Hamilton vanaf de pole position de enige race op de kalender winnen die hij nog nooit eerder won?

Op zich is het niet zo gek dat Hamilton nog nooit won in Azerbeidzjan. Hij kreeg er immers nog maar één kans voor in zijn carrière. Dat was vorig jaar (verslag), maar destijds ging Rosberg met de overwinning aan de haal. Hamilton beleefde een van zijn slechtste weekends van 2016 en werd slechts vijfde.

Ook dit jaar leek Hamilton de snelheid aanvankelijk niet te pakken te hebben in Bakoe. Maar in tegenstelling tot in Sochi en Monaco, slaagde HAM er dit keer wel in om zijn Mercedes aan de praat te krijgen. En niet zo’n beetje ook niet. LH44 pakte met overmacht de pole position, voor teamgenoot Bottas, de Ferrari’s en Verstappen.

Verstappen had zelf na een puike vrijdag op meer gehoopt, maar gaf voorafgaand aan de race aan dat hij alsnog aanspraak wilde maken op het laatste trapje op het podium. Onder toeziend oog van Mariah Carey kon hij het vanmiddag gaan proberen.

De start:

Aanvankelijk lijkt alles op rolletjes te gaan. Alleen Carlos Sainz gaat in de rondte, nadat uitgerekend zijn teamgenoot Kvyat een tikje wild terug de baan op rijdt nadat hij er even vanaf schoot. Dit zal de toch al onder druk staande verstandhouding tussen beiden geen goed doen.

Dat gebeurt echter allemaal achteraan in het veld. Veel interessanter is wat er zich aan de kop van het veld afspeelt. Kimi Raikkonen valt vanaf plaats drie zijn landgenoot Bottas aan. We zien deze agressie graag van de oude Fin, doch het loopt niet goed af. De twee toucheren elkaar (weer) en ondervinden beiden de nodige hinder aan de aanvaring. Bottas moet een nieuwe neus halen en ook Kimi’s auto is niet meer helemaal fris.

De rest aanvaart de faux pas van de twee toppers echter met graagte. Opeens is het podium een stuk dichterbij voor mannen die geen Ferrari of Mercedes onder hun achterwerk hebben. Een van die mannen heet Max Verstappen, maar de Nederlander heeft de pech dat Sergio Perez hem voorbij glipt. De Mexicaan heeft een Mercedes-jalapeño in de staart, dus het zal wellicht lastig worden voor Max om hem te verschalken op dit circuit.

Sommige coureurs proberen strategisch voordeel te behalen met een vroege stop. Grosjean duikt vrijwel direct naar de start de pits in en ook Ricciardo stopt al in ronde 6, mede om wat rotzooi uit de koelsleuven van zijn remmen te halen. Kvyat heeft pech. Hij was dit weekend weer eens sneller dan Sainz, maar de techniek laat hem wederom in de steek. Als schrale troost zou Kvyat echter niet lang alleen aan de zijlijn staan. Op het rechte stuk kruipt Max in de versnellingsbak van Sergio…

Maar dan…NEE! Verstappen valt opeens terug en klaagt op de radio over een ‘issue’. De Nederlander rijdt traag door maar dit kan slechts een kwestie van tijd zijn toch? Op het rechte stuk ploft een blauw rookwolkje uit de R.E.17 achterin de RB13.

Terwijl Verstappen met het tempo van James May over de baan hobbelt, komt er nu echter alsnog een Safety Car op de baan. Het geeft Red Bull de kans om Max naar binnen te halen en te kijken of er nog wat te redden valt. Het team probeert of het wisselen van Max’ stuurwiel zin heeft. Dan komt echter toch de boodschap waar we al voor vreesden:

“Max, this is the end for us.”

Klinkt wat dramatisch, maar hoe dan ook zal het stoom ongetwijfeld weer uit de oren van Max komen na de tweede uitvalbeurt op rij vanwege technische problemen.

Achter de Safety Car duikt vrijwel iedereen naar binnen om zonder al teveel tijd te verliezen banden te wisselen. Interessant is dat Ricciardo voor de tweede keer naar binnen komt om weer terug te wisselen naar de supersofts. Dat kan hem misschien nog wel wat opleveren, als de andere coureurs niet lekker gaan op de softs.

Mid Race:

Verschillende coureurs klagen over het feit dat Bernd Maylander te traag rijdt in de AMG GT. De banden kunnen daardoor niet in de juiste ‘window’ blijven en dat is enorm gevaarlijk. Als de Safety Car naar binnen duikt in ronde 17 zou je zeggen dat dit de ideale kans is voor Vettel om Hamilton te bedreigen. Maar niks is minder waar. De Ferrari’s zijn op het rechte stuk sitting ducks. Zowel Vettel als Raikkonen worden belaagd door de Mercedes-motoren om hen heen, terwijl her en der onderdelen van Kimi’s bolide vliegen. Misschien heeft Ferrari hun geheime olietank niet gevuld voor de race?

Door alle rommel op de baan komt er direct wéér een Safety Car de baan op. Wederom is het tempo van Maylander voor velen te langzaam, maar goed, Bernd kan ook niet toveren in die straatauto. In ronde 20 acht de wedstrijdleiding de tijd rijp om het weer eens te proberen. Maar niet voordat kampioenskandidaten Hamilton en Vettel elkaar raken achter de Safety Car! Hamilton lijkt Vettel een braketest te geven, waarna Vettel naast Hamilton gaat rijden en hem een kusje geeft. Wat gebeurt hier allemaal…

Aanvaring of niet, als Bernd naar binnen gaat blijkt wederom dat de Mercedes-PU nog steeds meer power heeft dan de Ferrari-krachtbron. Vettel wordt letterlijk links en rechts belaagd door Massa en Perez. De Duitser verdedigt zich echter met hand en tand. Met succes, want de twee belagers delven het onderspit. Perez rookt zelfs helemaal een zware pijp. Nadat hij in Canada zijn jonge teamgenoot Ocon een mogelijk podium door de neus boorde, is het nu Ocon die in de fout gaat. Hij probeert zijn teamgenoot in te halen, maar rost daarbij tegen hem aan. Weg kansen voor Force India, weg punten in het F1 manager spel voor @jaapiyo. Gelukkig heb ik Kvya…oh wacht.

Hamilton en Vettel verliezen zich wellicht een beetje in alle spanning en consternatie, maar gelukkig hebben we nog een andere voormalig kampioen in het veld. Alonso stelt voor dat de race maar even afgebroken moet worden om alle wrakstukken op te ruimen. De wedstrijdleiding is het met hem eens, dus komt er een rode vlag. We zijn nog niet eens op de helft van de race!

Kwart over vier onze tijd gaan het circus weer van start. Perez en Raikkonen worden vooruit gestuurd omdat ze op dit moment een ronde achterstand hebben. Na een rondje komt de Safety Car meteen naar binnen. Vettel heeft weer twee mannen met Mercedes-motor achter zich. Maar hij heeft dit keer mazzel. Felipe Massa klaagt op de radio over een mogelijk probleem en lijkt de dans te missen bij de herstart. In plaats van Vettel aan te vallen krijgt hij bezoek van teamgenoot Stroll én van Ricciardo. De Ozzie rijdt weer typisch zo’n tactisch sterke race waarin hij langzaam maar zeker naar voren komt. Hij pakt op het rechte stuk met een dubbele tow beide Williams-coureurs en ligt nu op podium-koers.

Een andere man die op podium-koers lag is Felipe Massa, maar hij had gelijk toen hij klaagde over dat probleempje op de radio. Helaas voor de Braziliaanse herintreder laat de techniek ook hem in de steek. Dan zien we opeens Hulkenberg rijden met een afgebroken wiel. De vraag der vragen borrelt onherroepelijk omhoog: gaat McLaren vandaag punten scoren?

Het enige wat er nog ontbreekt aan deze race is wat extra speciaal drama voor de leiders in de wedstrijd. Hé kijk, Lewis’ hoofdsteun zit los. Dat lijkt ons een duidelijk gevalletje de pitstraat opzoeken. Tijdens de Safety Cars zat Lewis nog om het hardst te roepen om de veiligheid, maar nu hem verteld wordt dat hij moet stoppen om de hoofdsteun vast te laten maken wil hij daar niks van weten. Hmm…

Het goede nieuws voor Lil’ Lewis is echter dat zijn onfortuin meteen gevolgd wordt door een stop-and-go straf voor Vettel. Kan ik nog ergens geld inzetten op Lance Stroll voor de winst? De stewards hebben besloten de Duitser te bestraffen voor zijn aanvaring met Hamilton achter de Safety Car. Het gaat daarbij om de tweede aanvaring, de braketest van Lewis ziet de wedstrijdleiding voorlopig kennelijk door de vingers. Zoiets is ook moeilijker te bewijzen natuurlijk.

Ondanks de stop-and-go komt Vettel overigens vóór LH44 de baan weer op, wat de Brit niet gunstig stemt. Op de radio adresseert hij Charlie Whiting direct door te zeggen dat een strafje van tien seconden niet voldoende is voor een dergelijk vergrijp. Het love-fest dat eerder dit jaar leek te ontstaan tussen Hamilton en Vettel zal hiermee ook wel een deukje oplopen.

Maar voorlopig snijden de twee kemphanen gebroederlijk door het veld en verschalken de ene naar de andere coureur. Normaal gesproken is de overwinning echter buiten bereik, want Ricciardo en -jawel- Lance Vance Dance Stroll hebben teveel voorsprong, tenzij ook zij nog problemen tegenkomen.

En dat kan zomaar, zo blijkt als we Sergio Perez op de radio horen. Zijn stoel is gebroken en dat kan tot vervelende problemen leiden in geval van een crash. In zijn Sauber-periode maakte Sergio al ooit mee dat een object de onderkant van zijn cockpit openreet. Zo’n Amsterdamned-scenario wil je niet meemaken.

Finish:

Vettel zet nog even zijn tanden in het stuur op jacht naar het podium. Hij rijdt een aantal snelste ronden achter elkaar. Hamilton heeft ondertussen nog een snood plannetje in gedachten. Als de op de derde plaats rijdende Bottas nou een beetje afremt, kan hij Vettel in de klauwen van de Brit drukken. Het Mercedes-team heeft echter geen trek in dat soort tactieken.

Aan het einde komt Hamilton echter alsnog dicht in de buurt van Vettel. Daarvoor lijkt het beslist voor wat betreft de eerste drie posities. Hoewel, Bottas komt nog in de buurt van Stroll. Ricciardo stevent op zijn vijfde overwinning af uit zijn carrière. Na een weekend waarin hij misschien wel meer dan ooit overvleugeld werd door Max, gaat juist hij met de overwinning lopen. Of Max daar heel blij van wordt…

Achter Ricciardo toch nóg wat extra drama op start-finish. Bottas, die in het begin van de race nog een ronde achter lag, pakt alsnog Stroll in. De Canadees zal desalniettemin blij zijn met zijn eerste podium in de Formule 1. Hij is de jongste coureur ooit die op een F1-podium staat. Dat hij dat dit jaar nog zou flikken had waarschijnlijk niemand meer gedacht. Vettel houdt Hamilton af voor plaats vier.

Achter de eerste vijf houdt Ocon de schade voor Force India nog enigszins beperkt met de zesde plaats, maar het team had hier een veel beter resultaat kunnen halen. Dat gezegd hebbende: hetzelfde geldt eigenlijk voor alle teams in deze knotsgekke race. Magnussen pakt weer eens wat puntjes voor Haas F1, vóór de twee Spanjaarden Sainz en Alonso.

Jawel! McLaren haalt de eerste puntjes van het jaar. Doordat Wehrlein na een verdienstelijke race de tiende plaats haalt in de Sauber en Stoffel Vandoorne weer nergens te bekennen was vandaag, staat McLaren wel nog steeds laatste in het kampioenschap.

En zo komt er een einde aan de meest tumultueuze race sinds tijden. Zo relatief saai als de race vorig jaar was in Bakoe, zo enerverend was ‘ie dit jaar. Zo zie je maar weer dat je nooit een race kan overslaan.

De volledige uitslag:

1. Daniel Ricciardo

2. Valtteri Bottas

3. Lance Stroll

4. Sebastian Vettel

5. Lewis Hamilton

6. Esteban Ocon

7. Kevin Magnussen

8. Carlos Sainz

9. Fernando Alonso

10. Pascal Wehrlein

11. Marcus Ericsson

12. Stoffel Vandoorne

13. Romain Grosjean

DNF’s

Kimi Raikkonen

Sergio Perez

Felipe Massa

Nico Hulkenberg

Jolyon Palmer

Max Verstappen

Daniil Kvyat