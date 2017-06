Zoekplaatje: er klopt iets niet aan deze GT3 RS

Sterker nog, er klopt heel veel niet. Er is iemand creatief aan het sleutelen geweest. Antwoorden na de klik!

De prijzen van lekkere Porsches rijzen de pan uit, waarvoor we de “auto-als-investering”-cultuur van de afgelopen jaren kunnen bedanken. Één van de auto’s die al boven de showroomprijs werd aangeboden terwijl ze nog niet eens allemaal geleverd waren, is de Porsche 911 (991) GT3 RS (video). Een waanzinnig fijn apparaat dat helaas alleen is voorbehouden aan mensen die minstens een eurootje of €270.000 kunnen ophoesten.

Een basic Porsche 911 van de 996 generatie scoor je echter al voor pak ‘m beet €25.000 euro. Dan heb je een goed gebruikt exemplaar zonder al teveel gekken mankementen, als je geluk hebt. Stel dat je er één kan vinden met wat opgevouwen spatborden en dergelijke, en je hebt voor nog minder een geld een leuke basis voor een project. Wat voor project? Bijvoorbeeld een 996 Carrera 4 met 991 GT3 RS looks.

Toegegeven, je kan zien dat het allemaal net niet helemaal klopt. Maar voor €28.315 euro koop je een project waarvan alleen de kenners zien dat het geen ekte ekte is. Dat betekent dat je zwaar de show steelt bij alle andere mensen. Of ze vinden je gewoon een Sjonnie met al je spoilers, dat kan ook. Hoe dan ook: de moeite en de prijs van de onderdelen alleen al is waarschijnlijk de vraagprijs waard.

Interesse? Je kan ‘m oppikken bij Affordable Motors in Llanelli, Zuid Wales.

Met dank aan @smoked voor de tip!