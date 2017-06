Wordt Max Verstappen gesaboteerd?

Of zijn hier grotere krachten aan het werk?

Heel autosportminnnend Nederland (sinds vorig jaar een enorm stijgende groep) heeft vandaag weer gekluisterd voor de buis gezeten om de Grand Prix te bekijken welke verreden werd in het Aziatische Azerbeidzjan. Mocht je de race gemist hebben: check het enerverende verslag van jullie aller @Jaapiyo. Zelden heeft hij zo snel moeten typen.

Betreft de race. Zoals bekend viel Max Verstappen andermaal uit. De afgelopen 6 races heeft Verstappen slechts 2 keer de finish weten te behalen. Om het extra zuur te maken kwam het door technische malheur, terwijl Max op een veelbelovende positie reed. Denk bijvoorbeeld aan de fantastische tweede plek die hij opeiste bij de start in Canada.

Het zal jullie ook opgevallen zijn dat Verstappen geen interview heeft gegeven aan de immer neutrale en kritische man met de Gele Microfoon. In plaats daarvan is er 2 uur na de race een persbericht(je) uitgestuurd. Max ligt toe:

“Het begin van de race zag er veelbelovend uit. Maar ik ben er kapot van om alweer door een technisch probleem uit te vallen. In zo’n race vol met actie, waren we ervan overtuigd dat ik minstens op het podium had kunnen staan vandaag. Dus ik ben enorm teleurgesteld met dit resultaat.”

Dat is exact de politiek correcte gedachte die iedereen had, twee seconden na het ploffen van de magistrale Renault-motor. Maar is die passief agressieve houding jegens de Franse motorenbouwer wel correct? Want we kunnen die Renault-motor wel de schuld van alles geven, maar het was ook een Renault die op het ereschavot mocht staan. Ok, Ricciardo had wat geluk met de ongeplande stop van Hamilton en de crimineel lage straf voor Sebastian Vettel, maar toch.

Dan rijst de vraag: is dit te wijden aan domme pech? Het verleden leert ons dat dat mogelijk is. Zo heeft Kimi Raikkonen ook een bijzonder ongelukkig seizoen gehad met McLaren in 2004. Maar Max is hard op weg dat seizoen van Kimi te overtreffen. Net als met de Fin lijkt het niet aan de rijders te liggen, maar aan buitensporig veel pech. Is dat nog wel toeval?

Zo kregen we een onderstaand bericht in de mailbox:

“Dat Max weer uitvalt, heeft te maken met dat zijn auto

is gehackt door de concurrentie. Hij is de grootste bedreiging voor hen, het is de makkelijkste weg.”

LOL! Die zit! Allemaal zijn ze tegen Max. Dat is natuurlijk vergezocht, maar het zette ons wel aan het denken. Mag Max pas succesvol zijn nadat Daniel een wereldtitel binnensleept? Zit er een werknemer van Ferrari undercover te sleutelen aan de RB13 van Max? Is de auto van Max totaal anders dan die van Ricciardo? Voodoo?… Is hier sprake van pure pech of, om met de Beastie Boys te spreken, sabotage?