Maak een tijdreis met deze zeldzame youngtimer

De vergeten held?





Nog niet heel lang geleden hadden wij een echte “Made in China”-cultuur. Op bijna elk elektronisch product stond dat het gemaakt werd in het Aziatische land en daarmee bedoelde je zowat te zeggen “wij besparen op productiekosten”. Datzelfde geldt voor auto’s, want men blieft de Chinese wagens van vandaag de dag nog niet zo. Dan heb je toch liever spul uit bijvoorbeeld Japan.

Er is echter een tijd geweest dat Japan zo’n zelfde verhaal had. Wie Back to the Future III heeft gezien herinnert zich wellicht dat Doc Brown uit 1955 moest sleutelen aan een versie van de DeLorean uit 1985. Om expres een generatiekloofje te laten ontstaan, zei hij “geen wonder dat dit stukgaat, er staat ‘Made in Japan’ op.” Waarna Marty McFly met zijn 1985-brein zegt: “hoezo? Het beste spul komt uit Japan!” Wie nu geen idee heeft waar het over gaat: kijktip.

Het punt is: de periode rondom 1985 was de periode waarin Japanse spullen zo goed als Westerse spullen werden ontvangen. Zo ook de auto’s. De opmars van de Japanse wagens die veel weg hadden van de Europese of Amerikaanse modellen, maar toch lekker eigenwijs waren. Toch was er één ding waar de Japanners nog niet mee durfden te concurreren: de topklasse of de hoge middenklasse. Dat er wel pogingen waren, bewijst deze Mazda 929.

Het model 929 is geen vreemde. Die is hier in meerdere generaties geleverd als een flinke sedan van Mazda. Geleverd met het standaardarsenaal vierpitters natuurlijk, maar ook kon je een topversie krijgen: de 3.0i V6. Met 167 pk en 242 Nm nog best een potent blok voor zijn tijd. De 929 V6 van deze generatie is vooral erg zeldzaam. Hij is alleen geleverd in 1990 en 1991 en kreeg geen opvolger. Er kwam wel een nieuwe 929, maar die was niet voor ons. Pas toen de Xedos 9 hier voet aan wal zette, kon je spreken van een opvolger. Maar die sloeg even een jaartje over en kwam pas in 1993.

Goed opletten dus wanneer er een 929 V6 te koop komt. Onbekend maakt onbemind en bovendien is de 929 een hele ingetogen sedan. Heel anoniem, zelfs. Sterker nog: je treft nergens V6-badges aan. Alleen de badge ‘GLX’, wat staat voor de topuitvoering. Maar die had je ook gewoon met de tweeliter. Je kunt nu je slag slaan: er staat voor een relatief zacht prijsje een 929 V6 te koop. In Nederland!

Je moet even door de grijze symfonie heen kijken, want die is nogal aanwezig. De stoelen zijn zo’n enorm ouderwets velours-achtig stofje en de lakkleur is grijs. Combineer dit met een hoekig uiterlijk waar sowieso al weinig jeu aan zat en je hebt geen krankzinnig uitziende auto. Wel krijg je dus een relatief potente V6 met een automaat. En vooruit: in de middenconsole is er zowaar (kunst)hout te vinden

De kilometerstand is 163.300 km, ook een middenweg. Er zijn zeker exemplaren met minder kilometers, maar Japanse auto’s weten vaak nog veel meer kilometers te klokken. Voor een 29 jaar oude auto (1991) is het zeker geen schandalige kilometerstand.

En ook de optielijst is goed gevuld. Werkende climate control, elektronisch verstelbare buitenspiegels, vier elektrische ramen, ABS en lichtmetalen velgen. Het bedieningspaneeltje boven de automaathendel is de bijzondere. Niet alleen – je ziet het juist – stoelverwarming zit in deze 929, ook zie je het paneeltje voor de adaptieve dempers. Je kunt kiezen uit sportief of zacht (comfort), of dat de auto voor jou kiest. En daarnaast zit een knopje waarmee je kunt kiezen tussen Eco of PWR. Wij gaan er vanuit dat je daarmee de motor op milieu of rauwe kracht kunt instellen. Anyway: dat alles is toch een riante optielijst voor een auto uit 1991.

Verkocht? Mooi. Dan moet je even een goed bod doen op de Marktplaats-advertentie. Waar de verkoper uit onze hoofdstad nog 4.950 euro wil vangen voor dit toch wel gave exemplaar van een zeldzame 929.

Met dank aan @mikje90 voor de tip!