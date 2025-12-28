Van emotie naar ratio: de BMW 530i Individual van Henk-Jan #MijnAuto

In deze video duikt Martijn in de auto van Henk Jan.

Om het verhaal achter de keuze voor een BMW 530i Touring met viercilinder te horen. Een configuratie waar menig BMW-liefhebber een mening over heeft, maar die in de praktijk verrassend goed blijkt te passen bij deze levensfase. Met de komst van een derde kind werd ruimte een doorslaggevende factor en kwamen auto’s als de Audi A6, BMW 5 Serie en X3 in beeld. Uiteindelijk won de 530i het van een emotioneel aantrekkelijkere, maar oudere X3 M40i.

