Video: Dat gaat niet passen!

Het lijkt wel een cartoon.
Op knullige wijze krijgt deze kleine vrachtwagen met een onvrijwillige amputatie te maken.
Bekijk ook deze video: je auto verliezen door een dom ongeluk
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Het lijkt wel een cartoon.
Op knullige wijze krijgt deze kleine vrachtwagen met een onvrijwillige amputatie te maken.
Bekijk ook deze video: je auto verliezen door een dom ongeluk
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Robert zegt
Wie construeert er dan ook een brug over de weg met twee verschillende onderdoorrijhoogtes?
Mini Joe zegt
Effe harder, dan lukt het wel 😸
potver7 zegt
Zo, die heeft een paar dagen een stijve nek denk ik.