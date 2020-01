Hier, de BMW M5 Edition 35 Jahre in het vlees

Het is feest bij BMW, deze M5 laat dat zien.





Laten we beginnen met dat deze levering wel een beetje mosterd na de maaltijd is. Het 35-jarige jubileum van de BMW M5 vond namelijk plaats in 2019. In 2020 zou de auto eigenlijk Edition 36 Jahre moeten heten en dan is het helemaal niet zo speciaal meer. Desalniettemin is de auto hier ‘in het eggie’.

Dat is belangrijk, want BMW heeft er een handje van om nogal wat photoshop-kunsten los te laten op hun persfoto’s. Vorig jaar werd aan ons de M5 Edition 35 Jahre voorgesteld en die had hetzelfde probleem. De bijzondere kleur is Frozen Dark Grey II, een matte kleur die een mix lijkt te zijn van zwart, grijs en een goudachtige tint. In het echt valt het ietwat tegen met die goudachtige tint.

Verder is de M5 Edition 35 Jahre, wie de Duitse taal kundig is had het al begrepen, de jubileumversie van de BMW M5. Want, BMW vindt dat ze met de M5 in 1984 de luxe powerslee hebben uitgevonden. In ieder geval was dat het debuutjaar voor de M5, die nu aan zijn zesde generatie toe is en nog steeds lekker boert. Naast de lakkleur wordt de Edition 35 Jahre uitgevoerd met speciale velgen en gouden remklauwen. De gouden trend zet zich voort in het interieur, waar de inleg op het dashboard, de deuren en in de middenconsole gemaakt is van goud koolstofvezel. De M5 35 Jahre is gebaseerd op de M5 Competition met 625 pk en krijgt daarmee niet een power-upgrade zoals zijn voorganger, de 30 Jahre. Bijzonder is de 35 Jahre wel: er komen maar 350 van.

BMW Abu Dhabi – wie anders – heeft de auto binnengehaald. In hun welbekende studio is de auto op de gevoelige plaat gezet, zodat we een beeld hebben van de auto zonder dat BMW-fotosoeperts hun magie erop los konden laten. De auto wordt door deze kleurstelling lekker ingetogen. Al helpen de zwarte nieren, spiegels en uitlaten daar ook mee.

Vooral het interieur is waar je de verschillen echt goed kunt zien. Het contrast tussen de zakelijke zwarte stoelen en de gouden accenten geeft een gaaf effect. Een scala aan gouden accenten in het exterieur verwerkt, à la Audi R8 Decennium, dat had hem misschien nog iets gaver gemaakt.

Of je nog je slag kunt slaan en een Edition 35 Jahre – een jaar na relevantie – kunt bestellen, is niet bekend, evenals hoeveel Nederlanders hun krabbel onder een koopcontract voor de donkergrijze special hebben gezet.