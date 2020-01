Op welke auto lijkt deze speelgoed-Porsche?

Van de auto in kwestie is namelijk een bijbehorend blik accessoires opengetrokken.





Goed, bovenstaande houten speelgoedauto voor de jongsten lijkt slechts gedeeltelijk op zijn grote voorbeeld. De witte kleur en het doorlopende achterlicht op de achterkant verraden dat het een Porsche Taycan (rijtest) betreft. De retepopulaire Autoblog Auto van het Jaar 2019 staat garant voor vele (gemixte) reacties, maar Porsche pakt de auto er dit keer bij om een catalogus met op de Taycan geïnspireerd spul aan te bieden.

Geen zorgen, het blijft niet bij deze houten auto voor het kroost. Ook voor de volwassen Taycan-fan is er genoeg te kiezen. Op de Nederlandse webshop vinden we een greep van wat je kunt kiezen.

Het thema lijkt een zeer futuristisch blauw te zijn. De lichtblauwe kleur staat vaak symbool voor, eh, groene mobiliteit. Die kleur komt terug op alle aangeboden artikelen. Zoals de jassen (man of vrouw), t-shirts of poloshirts (ook man of vrouw), maar ook de tassen: rugzak en/of sporttas.











Maar ook bijvoorbeeld het ‘collector’s edition’ t-shirt waar je een bijzondere grafische tekening van de Taycan op vindt. En die wordt dan weer doorgezet naar de Taycan-koffiemok of Taycan-kop-en-schotelset. Die laatste heeft overigens verdacht veel weg van Delfts Blauw. Toch?

Zoals gewoonlijk bij auto-webshops hoef je geen stuntprijzen te verwachten. De prijzen variëren van zo’n 20 euro tot meer dan 400 euro, maar bedenk je wel dat het eveneens varieert van een thermosbeker tot een volwaardige winterjas. En je bent net te laat voor kerst. Maar goed, je innerlijke fanboy vindt het vast niet erg om de kerstbonus te besteden aan rasechte limited edition Taycan-goodies.