BMW 7 Serie (G70) is helemaal officieel en stiekem best mooi

De nieuwe BMW 7 Serie (G70) mag er absoluut zijn. Het is ook een technologisch hoogstandje.

BMW heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe 7 Serie (G70). Volgens BMW is het de nieuwe standaard als het gaat om puur rijplezier, ongeëvenaard comfort en een topklasse digitale belevingswereld. Dat belooft wat! BMW lanceert de nieuwe 7 Serie tegelijkertijd met de nieuwe i7. Net als bij de 4 Serie en i4 zijn dat dezelfde auto’s.

Daarmee bewandelt BMW alvast een andere weg dan concurrent Mercedes-Benz. Die hebben een S-Klasse ontwikkeld én een EQS. Dat is dus tweemaal torenhoge ontwikkelingskosten, die BMW zich bespaard heeft.

Uiterlijk nieuwe BMW 7 Serie

Laten we in eerste instantie beginnen met het design. Dat is natuurlijk subjectief en de puristen zullen wel moord en brand schreeuwen. Maar stiekem is het best een mooie en indrukwekkende auto geworden. Die koplampen aan de voorzijde zijn een beetje wennen, maar geven de auto zeker een bepaalde présence.

Wat ons in positieve zin opvalt is dat de rest van het design vrij van franje is. Geen gekke chromen hockeysticks of rare achterlichten. Tip om de koplampen te maskeren: kies voor een donkere kleur.

De koplampen zijn (uiteraard) standaard LEDs met Matrix-grootlicht. Bovenin zitten de dagrijverlichting, pinkers en positielichten. Optioneel kun je Swarovski-kristallen in je koplampen krijgen. Ja, de crisis raakt ons allemaal.

Standaard krijg je de Iconic Glow-grille en ja, dat is een verlichte grille. Daar mag je niet mee rijden, maar er is een ‘welcome-goodbye’-functie. Het is een hype op dit moment en we zijn vooral benieuwd of het mooi oud wordt. Waarschijnlijk niet zo stijlvol als de neon-kleurige buizen onder je Mitsubishi Eclipse uit 1995.

Extra veel M Sport

BMW lanceert meteen de nieuwe BMW 7 Serie (G70) met het M Sportpakket dat je optioneel kunt kiezen. Deze zorgen voor een sportievere look en is erg populair de laatste tijd.

Daarom is er nu ook een uitbreiding mogelijk met het M Sportpakket Pro én het M Performance Pack. Daarmee lijkt BMW aanspraak te willen maken om het sportiefste jongetje van de klas te willen worden. Gezien de wat gezapige en op comfort afgestemde concurrentie lijkt dat geen probleem te gaan worden.

Dan gaan we door met de motoren voor de nieuwe Siebener. Wij krijgen in eerste instantie de BMW i7 xDrive60. Deze heeft een elektromotor op de voor- en achteras. Gezamenlijk levert deze combinatie 544 pk. Op een volle accu haal je 590 tot 625 km volgens de WLTP (afhankelijk van specificatie).

Dat is wel een stukje minder dan de Mercedes-Benz EQS. De elektrische topversie is de BMW i7 M70 xDrive, die iets later op de markt komt. Deze is met 660 pk een beetje de opvolger van de M760li. Een V12 zal niet meer terugkeren.

Verbrandingsmotoren

Er zijn echter wel versies met een verbrandingsmotor. Voor de VS en China (plus een paar andere markten) zijn er twee varianten beschikbaar met een benzinemotor. Wij gaan ervan uit dat dezelfde twee motoren zijn die in de X7 aangekondigd zijn. Dus de BMW 740i B58 zes-in-lijn met 3.0 zes-in-lijnmotor met zo’n 333 pk en 500 Nm. De tweede is de S58 (ja, een M-motor) 4.4 biturbo V8 met 530 pk en 750 Nm. Dit krijgt de naam 760i mee:

Opvallend aan de typenaam achterop de 7 Serie, de 7 is groter dan de twee cijfers ernaast. Speciaal voor Europa komt er een 740d met ‘slechts’ 300 pk. Daarmee is de 740d zwakker dan alle voorgaande zescilinder 740d’s uit het verleden.

Plug-in hybrides komen er ook aan. BMW zegt nog niet welke (we gokken op een 730e met viercilinder en 745e met zescilinder), maar wel dat ze 80 kilometer kunnen halen in de ‘e drive’-modus.

Interieur BMW 7 Serie (G70)

Dan gaan we verder met het interieur van de nieuwe 7 Serie. Dat is namelijk een waar huzarenstukje. Meestal lopen de 7 Serie en Audi A8 achter de feiten aan als er een nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse komt.

Maar nu lijkt het ouderwets spannend te gaan worden, want BMW heeft er flink werk van gemaakt. Er is een nieuwe Curved Display dat knopjes ocerbodig moet gaan maken. Er is een 12,3 inch instrumentarium en een 14,9 inch scherm voor het infotainment-systeem.

Nee, het hoogtepunt is het BMW Theatre Screen. Dat is een 31,3 inch groot scherm met 8K-resolutie en een Bowers & Wilkins audioinstallatie. Comfortstoelen zijn nu standaard.

Optioneel kun je kiezen voor het Executive Pack (massage, ventilatie) of de Executive Lounge voor als je je geregeld laat rijden. Voor extra lengte is er ook een lange versie, die krijgt de G71-fabriekscode mee.

De nieuwe BMW 7 Serie (G70) zal dit jaar nog debuteren bij de dealers. De eerste exemplaren kunnen aan het einde van het jaar geleverd worden.

De diesels, M Sport modellen en gepantserde High Security-uitvoeringen volgen in 2023. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.

