Maken of kraken, deze Mansory Mercedes SL63

Je weet het antwoord natuurlijk al hè? Of wij deze Mansory Mercedes SL gaan maken of kraken…

Tuning. Laten we het daar eens over gaan hebben. Meestal gaat dat een beetje hetzelfde, we kijken welke aftermarketboer er nu weer puisten van carbon op een standaard auto heeft geplakt, kijken naar de toegenomen prestaties en aan het eind zeggen we dat we het helemaal ruk vinden. Vooral als Mansory die aftermarketboer is.

Dat bedrijf heeft namelijk wel zó vreselijk veel auto’s verkracht, dat het ook niet heel raar is dat we zo denken. Het is 9 van de 10 keer te ordinair en te lelijk voor woorden, dus ja. Maar is dat deze keer ook het geval?

Maken of kraken, deze Mansory Mercedes SL

Mansory heeft namelijk zijn klauwen in de gloednieuwe Mercedes SL63 gezet. In standaardtrim is het een uiterst smaakvolle automobiel, maar dat kunnen we van het eindresultaat niet zeggen. Er is wederom weer kwistig gestrooid met koolstofvezel.

Maar het gekke is – en dit is persoonlijk-, ik vind het niet eens zo extreem lelijk. Nee, het gekke is dat deze auto het in mijn ogen best kan hebben. Hij wordt er niet sjieker op, maar wél een stuk stoerder. Kijk anders zelf even naar de foto’s.

Wat vind jij van deze creatie?

Aan de buitenkant valt het veelvuldig gebruik van carbonfiber op waarmee vooral de motorkap is aangepakt. Ook de dikke diffusor is niet helemaal standaard en dat geldt ook voor de 22 inch velgen die Mansory onder deze Mercedes SL63 heeft gelegd.

Ook het interieur is aangepakt, het leder is speciaal voor deze auto gemaakt en al is het nu wit, je kunt het in alle kleuren van de regenboog krijgen. Letterlijk. Maar da’s niet alles, ook motorisch is er het een en ander aangepakt.

Je hebt de P720 en de P850, waarbij de getallen op het aantal paardenkrachten slaat. En zeker die laatste is gewoon rap. Niet Tesla Model S Plaid rap, maar wel ziek snel. 0-100 in 3,2 seconden en 322 kilometer per uur als top.

Over de prijs weten we nog niks, maar als je erom moet vragen, kun je het waarschijnlijk niet betalen. Maar de vraag is of je het moet willen.

Daarom lieve lezertjes en lezeresjes, wat vinden jullie van deze Mansory Mercedes SL63? Maken of kraken? Wij geven alvast een voorzetje, wat ons betreft wordt ie…

Gemaakt!

Dat we dat ooit nog zouden zeggen!