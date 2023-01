Mansory Mercedes-AMG E63 ziet er verrassend goed uit

Dat komt misschien omdat ze heel goed naar Brabus gekeken hebben.

Je zoveel taxigrappen maken als je wilt, maar de Mercedes E-klasse is wel een stijlvolle auto. Als de meest discutabele tuner ter wereld (we hebben het natuurlijk over Mansory) daarmee aan de haal gaat, kan dat eigenlijk alleen maar mis gaan. Tenminste, dat zou je denken.

Toch valt de allereerst Mansory E-klasse alles mee. Deze oogt gewoon lekker bruut, zonder dat het één groot wansmaakfestijn wordt. Voor Mansory-begrippen hebben ze het aardig netjes weten te houden.

Het geheel roept wel sterke associaties op met Brabus. Sterker nog: de inzetten in de grille en splitter lijken één op één overgenomen van Brabus. De zwarte kleurstelling doet natuurlijk ook gelijk aan Brabus denken.

Naast diverse carbon onderdelen heeft Mansory de E63 ook een setje nieuwe velgen gegeven. Het betreft 21 inch dubbele vijfspaaks velgen, die zeker niet misstaan. We hebben veel foutere velgen gezien van Mansory.

Is er motorisch ook nog wat aan gedaan? Jazeker, in plaats van 612 pk heeft de Mansory E63 maar liefst 900 pk en 1.250 Nm aan koppel. Toevallig zijn dat precies dezelfde cijfers als de krachtigste Brabus E-klasse. Je zou bijna denken dat Mansory en Brabus onder één hoedje spelen.

Mocht je 900 pk iets te gortig vinden, dan kun je ook kiezen voor Stage 1 of Stage 2 tuning. In het eerste geval krijg je 720 pk en 1.000 Nm koppel, in het tweede geval 850 pk en 1.150 Nm koppel.

Wat voor prijskaartje er hangt aan zo’n Mansory-behandeling is niet bekend. Misschien ben je net iets goedkoper uit dan bij Brabus, misschien ook niet. Het resultaat is in ieder geval ongeveer hetzelfde.